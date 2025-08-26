Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що може знищити Китай, бо має «неймовірні козирі»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що може знищити Китай, бо має «неймовірні козирі»
Трамп розповів, що нещодавно розмовляв із Сі Цзіньпіном
фото: The White house/Facebook

Перед гучною заявою про знищення Китаю, Дональд Трамп анонсував туди поїздку та казав, що як дві найбільші економіки, країни «матимуть чудові відносини»

Президент США Дональд Трамп анонсував майбутню зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї, щоб продовжити переговори щодо нової торгової угоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

За словами Трампа, США та Китай, як дві найбільші економіки, «матимуть чудові відносини».

Водночас, виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, Трамп заявив, що може «знищити Китай», використовуючи «неймовірні козирі», які є в його розпорядженні. Він не уточнив, що саме має на увазі під цими «козирями» – економічні чи інші важелі впливу.

Трамп також розповів, що нещодавно розмовляв із Сі Цзіньпіном і розглядає можливість візиту до Пекіна наприкінці цього року або на початку 2026 року.

До слова, російський диктатор Володимир Путін здійснить чотириденний візит до Китаю, де візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пропагандиста кремлівського пулу Павла Зарубіна.

За його словами, візит відбудеться наступного тижня, і в його рамках заплановані масштабні переговори між російською та китайською делегаціями.

Раніше The Times повідомляло про припущення щодо можливого тристороннього саміту між Сі Цзіньпіном, Володимиром Путіним та Дональдом Трампом у вересні в Пекіні. Ці спекуляції виникли на тлі торговельних угод між Китаєм і США, що прибрали ворожість з боку Трампа до Пекіна.

Китай оголосив про плани відзначити 80-ту річницю закінчення Другої світової війни парадом на площі Тяньаньмень у вересні, запрошення на який Путін вже прийняв. Аналітики та деякі китайські громадяни закликали Сі Цзіньпіна організувати тристоронню зустріч.

«Чому б не узгодити візит Трампа з парадом 3 вересня? Якщо президент Трамп відвідає Китай і буде присутній на параді 3 вересня, це стане вагомим, позитивним сигналом для світу. Образ китайського, російського та американського лідерів, що стоять разом, може стати вагомим посланням миру та стабільності», – прокоментував Цзінь Цанжун, відомий китайський націоналістичний коментатор.

Китайська влада відмовилась спростовувати повідомлення японського агентства Kyodo про те, що рішення запросити президента США вже прийнято.

Нагадаємо, заява МЗС РФ підтверджує, що саме російський диктатор Володимир Путін є головною перешкодою для мирного процесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зазначили, що офіційна заява МЗС Росії щодо міністра закордонних справ Сергія Лаврова фактично свідчить про те, що перешкодою для мирного врегулювання є сам Володимир Путін.

«Заява МЗС Росії про те, що Лавров не підриває мирний процес, оскільки Лавров виконує директиви Путіна щодо зовнішньої політики, є точним твердженням про те, що сам Путін є перешкодою для мирного процесу», йдеться у повідомлені.

У ISW підкреслили, що Лавров «не підриває мирний процес», оскільки діє виключно за директивами президента РФ у питаннях зовнішньої політики. ISW зазначає, що таке формулювання прямо вказує на те, що саме Путін визначає курс, який унеможливлює будь-які реальні переговори.

Теги: Сі Цзіньпін Дональд Трамп Китай США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та Трамп
Трамп і Моді. Переговори вперлись в Індію
5 серпня, 09:39
Горить НПЗ у Самарській області
Атака безпілотників на Росію, нові заяви Трампа: головне за ніч
2 серпня, 07:11
Навчання під назвою «Спільне море-2025» мають на меті зміцнити оборонне партнерство між Москвою та Пекіном
Росія та Китай розпочали спільні навчання після заяв Трампа про ядерні субмарини
4 серпня, 01:18
Пауза з 3 по 11 березня мала «значний вплив» на хід війни
Пауза Трампа у військовій допомозі підірвала позиції України – Bloomberg
15 серпня, 23:09
Трамп може реалізувати свою погрозу запровадити вторинні санкції щодо покупців російської нафти, включно з Китаєм та Індією
Трамп має інструменти, щоб влаштувати Путіну сюрприз на Алясці – Bloomberg
15 серпня, 22:24
Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський
Зеленський відповів на територіальні вимоги Путіна
17 серпня, 16:20
Україна повернула тіла загиблих, очільник Центральної МСЕК отримав підозру. Головне за 19 серпня
Україна повернула тіла загиблих, очільник Центральної МСЕК отримав підозру. Головне за 19 серпня
19 серпня, 21:10
Зеленський та Трамп прокоментували, чи можливі вибори в Україні
Зеленський назвав умову для проведення виборів в Україні
18 серпня, 21:37
Арешти мігрантів стали звичним явищем у США
Арешти мігрантів у столиці США зросли вдесятеро: деталі операції Трампа
24 серпня, 08:09

Політика

Орбан пригрозив Зеленському «наслідками» через заяву про «Дружбу»
Орбан пригрозив Зеленському «наслідками» через заяву про «Дружбу»
Нові заяви президента США Дональда Трампа: головне за ніч
Нові заяви президента США Дональда Трампа: головне за ніч
Трамп заявив, що може знищити Китай, бо має «неймовірні козирі»
Трамп заявив, що може знищити Китай, бо має «неймовірні козирі»
Трамп закликає Ізраїль завершити війну з ХАМАС
Трамп закликає Ізраїль завершити війну з ХАМАС
The Times: Зустріч Путіна і Трампа на Алясці не принесла результатів
The Times: Зустріч Путіна і Трампа на Алясці не принесла результатів
США можуть запровадити санкції проти ЄС через закон про цифрові послуги
США можуть запровадити санкції проти ЄС через закон про цифрові послуги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
31K
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
9112
Прогноз магнітних бур на 25-27 серпня: якою буде сонячна активність
6258
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
4642
Російський спортсмен зник безвісти під час запливу в Босфорі

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua