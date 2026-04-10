Головна Думки вголос Остап Яриш
search button user button menu button
Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює у Сполучених Штатах Америки

Війна в Ірані розколола союзників Трампа

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Іран розколов MAGA і самого Трампа
Рух MAGA давно не одностайний, як може здаватися

Дональд Трамп накинувся на консервативних ведучих та подкастерів, які гостро критикували його через війну в Ірані. Багато з них вам відомі – через антиукраїнські заяви і поширення кремлівських наративів. У своєму довгому дописі Трамп не добирав слів, назвавши блогерів «тупими людьми з низьким рівнем IQ».

«Такер Карлсон, який навіть не зміг закінчити коледж – можливо, йому варто звернутися до хорошого психіатра!».

«Меґін Келлі, яка гидко поставила мені тепер відоме питання про Розі О'Доннелл».

«Божевільна Кендес Овенс, яка звинувачує високоповажну Першу Леді Франції в тому, що вона чоловік, хоча вона ним не є... Для мене Перша Леді Франції набагато красивіша жінка, ніж Кендес».

«Банкрут Алекс Джонс, який говорить найтупіші речі та втратив увесь свій статок, що й повинно було статися».

І ще багато чого. Допис, як бачите, довгий. Дехто з людей, про яких згадав Трамп, уже відреагував на його критику.

Колишня конгресвумен – і в минулому одна з найвідданіших соратниць Трампа Марджорі Тейлор-Грін написала: «Президент Трамп зійшов з глузду, ведучи війну проти Ірану, – це порушення його передвиборчої обіцянки. Я стояла пліч-о-пліч із Такером Карлсоном, Меґін Келлі, Кендес Овенс і Алексом Джонсом, щоб допомогти Трампу перемогти на виборах. А тепер він видає безладну тираду і атакує всіх нас одним дописом. Ми не змінилися – змінився Трамп».

Блогерка Кендес Овенс була лаконічнішою: «Можливо, настав час віддати діда до будинку для літніх людей».

Алекс Джонс записав відео, де висловив сподівання, що Бог визволить Трампа від «демонічних сил, які ним заволоділи».

Рух MAGA давно не одностайний, як може здаватися збоку. Війна в Ірані лише посилила ці розбіжності.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Іран війна Дональд Трамп конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua