Війна в Ірані розколола союзників Трампа

Дональд Трамп накинувся на консервативних ведучих та подкастерів, які гостро критикували його через війну в Ірані. Багато з них вам відомі – через антиукраїнські заяви і поширення кремлівських наративів. У своєму довгому дописі Трамп не добирав слів, назвавши блогерів «тупими людьми з низьким рівнем IQ».

«Такер Карлсон, який навіть не зміг закінчити коледж – можливо, йому варто звернутися до хорошого психіатра!».

«Меґін Келлі, яка гидко поставила мені тепер відоме питання про Розі О'Доннелл».

«Божевільна Кендес Овенс, яка звинувачує високоповажну Першу Леді Франції в тому, що вона чоловік, хоча вона ним не є... Для мене Перша Леді Франції набагато красивіша жінка, ніж Кендес».

«Банкрут Алекс Джонс, який говорить найтупіші речі та втратив увесь свій статок, що й повинно було статися».

І ще багато чого. Допис, як бачите, довгий. Дехто з людей, про яких згадав Трамп, уже відреагував на його критику.

Колишня конгресвумен – і в минулому одна з найвідданіших соратниць Трампа Марджорі Тейлор-Грін написала: «Президент Трамп зійшов з глузду, ведучи війну проти Ірану, – це порушення його передвиборчої обіцянки. Я стояла пліч-о-пліч із Такером Карлсоном, Меґін Келлі, Кендес Овенс і Алексом Джонсом, щоб допомогти Трампу перемогти на виборах. А тепер він видає безладну тираду і атакує всіх нас одним дописом. Ми не змінилися – змінився Трамп».

Блогерка Кендес Овенс була лаконічнішою: «Можливо, настав час віддати діда до будинку для літніх людей».

Алекс Джонс записав відео, де висловив сподівання, що Бог визволить Трампа від «демонічних сил, які ним заволоділи».

Рух MAGA давно не одностайний, як може здаватися збоку. Війна в Ірані лише посилила ці розбіжності.