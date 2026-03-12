Головна Світ Економіка
Команда Трампа почала збирати компромат на імпорт з Євросоюзу та Китаю

glavcom.ua
США розпочнуть розслідування проти понад десятка країн
фото: Reuters

У Трампа готують розслідування проти Євросоюзу, Китаю та інших, щоб узаконити тарифи

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розпочала перше з кількох масштабних торговельних розслідувань, які мають підготувати ґрунт для запровадження нових тарифів, які були анонсовані минулого місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Bloomberg.

Торговий представник Сполучених штатів Америки Джеймісон Грір оголосив, що його офіс розпочне розслідування щодо понад десятка країн згідно з розділом 301 Закону про торгівлю, в якому йдеться про «надлишкові виробничі потужності».

Аналітики зазначають, що подібні розслідування необхідні президенту Трампу для того, щоб в односторонньому порядку запровадити мита на імпорт з певних країн, які, як вважається, застосовують недобросовісну торговельну практику.

Очікується, що Вашингтон розпочне розслідування проти Китаю, ЄС, Мексики, Індії, Японії, Південної Кореї та Тайваню. Також розслідуватимуть Швейцарію, Норвегію, Індонезію, Сінгапур, Таїланд, Малайзію, Камбоджу, В'єтнам та Бангладеш.

«Цей крок знаменує собою офіційний початок зусиль адміністрації щодо відновлення тарифів Трампа після рішення Верховного суду щодо його глобальних мит минулого місяця», - зазначають оглядачі.

«Главком» писав, сенатори-демократи закликали розслідувати послаблення санкцій проти Росії. Йдеться про операції з російською нафтою, яка вже перебувала в морі.

Члени меншості Комітету Сенату з питань банківської справи, житлового будівництва та міських справ у листі до голови комітету Тіма Скотта закликали провести слухання в Конгресі за участі міністра фінансів США Скотта Бессента до кінця березня. 

У листі законодавці заявили, що адміністрація не повинна одночасно вести військові операції та послаблювати санкції проти Москви.

