Аліна Самойленко
Іран атакував Дубаї: поблизу аеропорту розгорілася пожежа
скріншот з відео

Атака у черговий раз поставила під загрозу роботу ключового світового транспортного вузла

16 березня у Дубаї близько 4-ї години ранку за місцевим часом дрон врізався в об'єкт поблизу міжнародного аеропорту, що спричинило загоряння паливного бака. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN та Associated Press.

На кадрах у соціальних мережах зафіксовано густий стовп диму, а прес-служба міста підтвердила, що бригади цивільної оборони наразі працюють над локалізацією пожежі. Повідомлень про жертв чи постраждалих на цей момент не надходило, проте атака вкотре поставила під загрозу роботу ключового світового транспортного вузла, який лише минулого тижня вже зазнавав ударів іранських дронів, що призвели до поранення чотирьох людей та пошкодження вестибюля.

Паралельно з інцидентом в ОАЕ про масовану повітряну атаку повідомило Міністерство оборони Саудівської Аравії. Силам протиповітряної оборони королівства вдалося збити шквал із 25 безпілотників менш ніж за годину. Атака була зосереджена на східному регіоні країни – території поблизу кордону з Іраном, де розташовані стратегічно важливі нафтові об'єкти. Попри високу інтенсивність обстрілу, саудівське оборонне відомство поки не звітувало про пошкодження інфраструктури чи жертви. 

Як відомо, у Дубаї іранський безпілотник врізався у житловий хмарочос Address Creek Harbour, розташований у районі Dubai Creek Harbour.

За попередніми даними, дрон влучив приблизно у 57-й поверх будівлі, яка має 66 рівнів. Унаслідок удару пошкоджено частину фасаду.

До слова, вранці, 7 березня 2026 року, стало відомо про повітряну атаку на міжнародний аеропорт у Дубаї (ОАЕ). За попередніми даними, удар був здійснений з території Ірану за допомогою групи ударних безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході стрімко загострюється. У неділю, 8 березня, Об'єднані Арабські Емірати зазнали масштабної повітряної атаки з боку Ірану. Водночас ізраїльські сили завдали ударів безпосередньо по іранській столиці.

Теги: Іран війна аеропорт ОАЕ

