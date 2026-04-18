Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює у Сполучених Штатах Америки

Чому Вашингтон раптово пом'якшив санкції проти РФ?

Санкції для РФ під питанням знову під питанням
Що стоїть за рішенням Вашингтона?

У міністерстві фінансів США оголосили, що знімають санкції з російської нафти ще на один місяць. Відповідний документ зʼявився на сайті міністерства пізно в пʼятницю ввечері. Ще два дні тому міністр фінансів Скотт Бессент публічно запевнив, що нового полегшення санкцій для Росії не буде.

Чому Вашингтон раптово пом'якшив санкції проти РФ? фото 1

Йдеться про продовження винятку, який запровадили місяць тому на тлі війни з Іраном. Тоді іноземним країнам дозволили купувати російську нафту, яка вже була завантажена на танкери та перебувала в морі. Термін дії цього дозволу закінчився 11 квітня. Тепер його продовжили до 16 травня. Хоча, як бачимо тепер, можуть розширити і далі.

У Вашингтоні про непопулярні рішення часто повідомляють саме в п’ятницю ввечері – щоб знизити увагу медіа та людей, які на вихідних рідше стежать за новинами. Це двопартійна традиція: так неодноразово відбувалось за адміністрації Трампа, це відбувалось за Байдена, і за попередніх адміністрацій теж.

А після чітких запевнень міністра фінансів, що полегшувати санкції проти Росії більше не будуть, цілком очікувано, що такий крок викличе критику – і в медіа, і в Конгресі, де багато законодавців з обох партій виступали проти цього.
Дуже цікаво буде тепер почути нові пояснення Скота Бессента, і як він виправдає цей різкий розворот в політиці свого міністерства.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції США росія

Остап Яриш

