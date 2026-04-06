США втратили щонайменше сім літаків під час операції проти Ірану – CNN

За даними ЗМІ, перші втрати американської авіації сталися 2 березня

Сполучені Штати вже втратили щонайменше сім літаків за час війни проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Зазначається, що 2 березня три F-15 були збиті кувейтськими системами ППО внаслідок «дружнього вогню» над Кувейтом. Усі шість членів екіпажу безпечно катапультувалися, а міністр оборони США Піт Гегсет заявив цього тижня, що троє пілотів повернулися до участі у бойових діях.

12 березня реактивний заправник США KC-135 зазнав аварії в Іраку, загинули шестеро членів його екіпажу. Американські військові заявили, що літак-заправник не був збитий ворожим чи «дружнім вогнем», а був причетний до інциденту з іншим літаком під час участі в операції «Епічна лють». Повідомляється, що другий літак безпечно приземлився.

Крім того, 27 березня літак радіочастотного виявлення та управління E-3 Sentry військово-повітряних сил США був знищений на злітній смузі в результаті атаки Ірану на авіабазу Принц Султан в Саудівській Аравії. За даними CNN, внаслідок атаки на авіабазу постраждали щонайменше 10 американських військових. Про загиблих не повідомлялося. Також було пошкоджено літак-заправник.

Ще один інцидент стався минулого місяця – американський винищувач F-35 здійснив аварійну посадку на авіабазі США на Близькому Сході після того, як його вразив, як вважається, вогонь з Ірану, повідомили CNN два джерела, знайомі із ситуацією.

Як повідомлялося, збиття американського винищувача F-15 під час війни з Іраном стало не лише рідкісним військовим інцидентом, а й важливим сигналом для Дональда Трампа щодо ризиків подальшої ескалації.

«48-годинна драма навколо порятунку екіпажу є нагадуванням про те, що Іран здатен дати відсіч і завдати США шкоди», – пише автор The Guardian, підкреслюючи, що навіть один такий випадок має значний резонанс, оскільки подібні втрати для США трапляються вкрай рідко – востаннє американський літак збивали ще у 2003 році.

До слова, рятувальна операція США з евакуації пілота, збитого в Ірані, опинилася на межі провалу через технічні несправності та ризик оточення спецпризначенців в тилу противника.