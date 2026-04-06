США втратили щонайменше сім літаків під час операції проти Ірану – CNN

Ростислав Вонс
У війні проти Тегерану Вашингтон втратив щонайменше чотири винищувачі F-15
фото: AP (ілюстративне)

За даними ЗМІ, перші втрати американської авіації сталися 2 березня

Сполучені Штати вже втратили щонайменше сім літаків за час війни проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Зазначається, що 2 березня три F-15 були збиті кувейтськими системами ППО внаслідок «дружнього вогню» над Кувейтом. Усі шість членів екіпажу безпечно катапультувалися, а міністр оборони США Піт Гегсет заявив цього тижня, що троє пілотів повернулися до участі у бойових діях.

12 березня реактивний заправник США KC-135 зазнав аварії в Іраку, загинули шестеро членів його екіпажу. Американські військові заявили, що літак-заправник не був збитий ворожим чи «дружнім вогнем», а був причетний до інциденту з іншим літаком під час участі в операції «Епічна лють». Повідомляється, що другий літак безпечно приземлився.

Крім того, 27 березня літак радіочастотного виявлення та управління E-3 Sentry військово-повітряних сил США був знищений на злітній смузі в результаті атаки Ірану на авіабазу Принц Султан в Саудівській Аравії. За даними CNN, внаслідок атаки на авіабазу постраждали щонайменше 10 американських військових. Про загиблих не повідомлялося. Також було пошкоджено літак-заправник.

Ще один інцидент стався минулого місяця – американський винищувач F-35 здійснив аварійну посадку на авіабазі США на Близькому Сході після того, як його вразив, як вважається, вогонь з Ірану, повідомили CNN два джерела, знайомі із ситуацією.

Як повідомлялося, збиття американського винищувача F-15 під час війни з Іраном стало не лише рідкісним військовим інцидентом, а й важливим сигналом для Дональда Трампа щодо ризиків подальшої ескалації. 

«48-годинна драма навколо порятунку екіпажу є нагадуванням про те, що Іран здатен дати відсіч і завдати США шкоди», – пише автор The Guardian, підкреслюючи, що навіть один такий випадок має значний резонанс, оскільки подібні втрати для США трапляються вкрай рідко – востаннє американський літак збивали ще у 2003 році.

До слова, рятувальна операція США з евакуації пілота, збитого в Ірані, опинилася на межі провалу через технічні несправності та ризик оточення спецпризначенців в тилу противника.

Читайте також

Папа Римський закликав Трампа зупинити війну в Ірані
Папа Римський закликав Трампа зупинити війну в Ірані
1 квiтня, 04:32
Трамп здивував заявою про Мухаммеда бін Салмана
Трамп публічно принизив ключового союзника США на Близькому Сході
28 березня, 16:25
Рішення Міністерства війни США не публікувати огляд глобальної ситуації відповідає курсу адміністрації Трампа
Пентагон приховав від союзників план розміщення військ за межами США – Politico
26 березня, 07:00
Інцидент стався в аеропорту Ла-Гвардія
У США пасажирський літак зіткнувся з пожежною машиною під час посадки
23 березня, 09:26
Ультиматум Ірану, який б’є по Трампу
Трамп у глухому куті: чим обернеться ультиматум, висунутий Ірану
22 березня, 10:15
Іран заявив, що бойкотуватиме США, а не Чемпіонат світу
Іран зробив ще одну заяву щодо своєї участі у Чемпіонаті світу з футболу у США
19 березня, 13:35
«Я довіряю президенту»: Венс ухилився від запитань про свою минулу критику війни з Іраном
«Я довіряю президенту»: Венс ухилився від запитань про свою минулу критику війни з Іраном
17 березня, 04:59
Американський лідер стверджує, що США знищили іранські військово-морські сили та повітряні сили
«Дивіться, що сьогодні станеться». Трамп натякнув на нові удари по Ірану
13 березня, 09:13
Трамп натякнув на швидке завершення війни, Нетаньягу – на її продовження
США та Ізраїль розійшлися у планах завершення війни з Іраном
10 березня, 19:49

Політика

Спецслужби Сербії спростували «український слід» у диверсії на газогоні до Угорщини
Спецслужби Сербії спростували «український слід» у диверсії на газогоні до Угорщини
Війна на Близькому Сході може назавжди змінити енергетичну безпеку у світі – Bloomberg
Війна на Близькому Сході може назавжди змінити енергетичну безпеку у світі – Bloomberg
Кремль пропонує запровадити 12-годинну робочу зміну: подробиці
Кремль пропонує запровадити 12-годинну робочу зміну: подробиці
США втратили щонайменше сім літаків під час операції проти Ірану – CNN
США втратили щонайменше сім літаків під час операції проти Ірану – CNN
Окупанти перетворюють руїни Донеччини на туристичні об’єкти
Окупанти перетворюють руїни Донеччини на туристичні об’єкти
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
