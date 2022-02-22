Україна більше не «братній народ» і Кремль це визнав

Росія стала ворогом для всіх українців вісім років тому

Історичний день нашої свободи – день, коли Росія офіційно визнала, що Україна та українці перестали бути «братнім народом».

Вісім років тому проросійський Янукович визнав, що не здатен контролювати Україну та втік з країни.

А сьогодні президент Росії Путін визнав, що не здатен повернути собі контроль за Україною. І тому фактично оголосив Україні війну.

Вісім років Росія казала на всіх перемовинах та в усіх судах, що не є стороною «громадянського конфлікту», і воювала без шевронів.

А сьогодні Росія офіційно визнала, що на Донбасі воює російська армія, і що вона діє як агресор, і тепер має відповідати за наслідки агресії.

Вісім років Росія впливала на України зсередини за допомогою політичного, інформаційного, культурного, економічного, фінансового, газового, корупційного впливу

А сьогодні Росія вирішила впливати виключно війною, бо вплив зсередини ще є, але вже погано працює.

Вісім років керівництво України намагалось шукати якісь шляхи для компромісів з Росією.

А сьогодні компроміси виявились пасткою, між нами траншея війни, і треба визначатись та діяти.

Вісім років років Росія говорила про «братній народ», про «повернення зв'язків», і було багато людей, хто намагався ставитись до Росії дружньо.

А сьогодні Росія стала ворогом для всіх українців, і хто цього не визнає – зрадник, який став на сторону окупантів.

Вісім років ми вагались, чи вдасться нам здобути перемогу у війні.

А сьогодні вся нація зрозуміла – у нас спільна доля перемогти, і ми не дамо себе знищити.

Слава Україні!

Джерело: блог Юрія Бутусова

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