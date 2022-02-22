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    Думки вголос

    Україна більше не «братній народ» і Кремль це визнав

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українці мають бути згуртованими, аби жоден ворог не шматував нашу державу - Україна більше не «братній народ» і Кремль це визнав
    Українці мають бути згуртованими, аби жоден ворог не шматував нашу державу
    фото з відкритих джерел

    Росія стала ворогом для всіх українців вісім років тому

    Історичний день нашої свободи – день, коли Росія офіційно визнала, що Україна та українці перестали бути «братнім народом».

    Вісім років тому проросійський Янукович визнав, що не здатен контролювати Україну та втік з країни.

    А сьогодні президент Росії Путін визнав, що не здатен повернути собі контроль за Україною. І тому фактично оголосив Україні війну.

    Вісім років Росія казала на всіх перемовинах та в усіх судах, що не є стороною «громадянського конфлікту», і воювала без шевронів.

    А сьогодні Росія офіційно визнала, що на Донбасі воює російська армія, і що вона діє як агресор, і тепер має відповідати за наслідки агресії.

    Вісім років Росія впливала на України зсередини за допомогою політичного, інформаційного, культурного, економічного, фінансового, газового, корупційного впливу

    А сьогодні Росія вирішила впливати виключно війною, бо вплив зсередини ще є, але вже погано працює.

    Вісім років керівництво України намагалось шукати якісь шляхи для компромісів з Росією.

    А сьогодні компроміси виявились пасткою, між нами траншея війни, і треба визначатись та діяти.

    Вісім років років Росія говорила про «братній народ», про «повернення зв'язків», і було багато людей, хто намагався ставитись до Росії дружньо.

    А сьогодні Росія стала ворогом для всіх українців, і хто цього не визнає – зрадник, який став на сторону окупантів.

    Вісім років ми вагались, чи вдасться нам здобути перемогу у війні.

    А сьогодні вся нація зрозуміла – у нас спільна доля перемогти, і ми не дамо себе знищити.

    Слава Україні!

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    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія армія війна Путін українці Україна
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    Україна більше не «братній народ» і Кремль це визнав