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Майже сто українців застрягли на російсько-грузинському кордоні: реакція МЗС

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
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Майже сто українців застрягли на російсько-грузинському кордоні: реакція МЗС
У МЗС відреагували на утримання українців на кордоні Грузії та РФ
фото: Apostrophe

В МЗС зазначили, що готові забирати людей з кордону напряму, однак РФ ігнорує цей виклик

Україна веде активні переговори з Грузією та Молдовою, щоб якнайшвидше організувати транзит українців, які застрягли на російсько-грузинському кордоні, через молдавську територію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ України. 

В заяві відомство нагадало, що з другої половини червня 2025 року російська сторона активізувала депортацію громадян України через кордон з Грузією, що призвело до погіршення гуманітарної ситуації в грузинському пункті пропуску «Даріалі» на кордоні з РФ. Разом з іншими державними органами міністерству вдалось організувати виїзд 44 громадян України з буферної зони російсько-грузинського кордону.

Разом з тим РФ продовжує надсилати більшу кількість депортованих, «що може свідчити про цілеспрямовану російську операцію». В МЗС уточнили, що у буферній зоні пункту пропуску «Даріалі» перебувають 96 громадян України.

Зазначається, що раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже звертався публічно до російської сторони з закликом відправляти депортованих українських громадян безпосередньо на кордон з Україною.

«Наша держава готова забирати своїх людей напряму, а не в обхід через Грузію та Молдову. Станом на зараз констатуємо, що РФ ігнорує цей заклик, що також свідчить про свідоме бажання Москви створити гуманітарну кризу на російсько-грузинському кордоні», – йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, більшість українських громадян, яких РФ депортує на кордон з Грузією – це люди, які попередньо притягувалися до кримінальної відповідальності. Також серед них є ті, хто відбував покарання на тимчасово окупованих територіях України та був примусово переміщений на територію РФ, і громадяни України, які перебували на території РФ і були засуджені за вчинені там злочини.

Зазначається, що пункт «Даріалі» використовувався для повернення депортованих громадян України та у попередні роки. Однак особливої гостроти проблема набула протягом липня внаслідок значної інтенсифікації видворення Росією громадян України через цей пункт пропуску в червні, а також призупинення на певному етапі Молдовою транзиту осіб зазначеної категорії.

Громадяни України опинилися в буферній зоні грузинсько-російського кордону у вкрай складному становищі. Річ в тім, що Грузія готова забезпечити перевезення цих громадян до аеропорту Тбілісі лише після підтвердження молдовською стороною готовності прийняти їх в якості країни транзиту.

«З метою врегулювання гуманітарних аспектів перебування громадян України у буферній зоні грузинського кордону посольство України в Грузії активно працює з грузинською стороною, залучаючи до цього процесу представництво Міжнародного Комітету Червоного Хреста, УВКБ ООН та Міжнародної організації міграції в Грузії», – додали у відомстві. 

Дипломати нагадали, що 5 серпня посольство України в Грузії отримало звернення від п'ятьох громадян України, які були депортовані з території РФ та тимчасово утримуються у пункті пропуску «Даріалі», щодо початку безстрокового голодування з вимогою дозволити їм перетнути кордон Грузії. До голодування долучаються й інші громадяни, які нині там перебувають. 

У відомстві зазначили, що разом з іншими компетентними органами працюють для вирішення гуманітарної кризи. Зокрема, отримавши інформацію про початок голодування, консули посольства України в Грузії негайно вирушили на кордон для зустрічі з громадянами України в пункті пропуску «Даріалі» та звернулися до грузинської сторони з вимогою невідкладного та безперешкодного доступу. Консули перебувають на постійному звʼязку з громадянами України, які перебувають в пункті пропуску «Даріалі», включно з тими, хто оголосив голодування.

У ці години українська сторона активно працює як з грузинськими, так і з молдовськими колегами на всіх рівнях для пошуку якомога швидшого рішення для транзиту громадян України через територію Молдови та повернення вже найближчим часом наступних груп людей з пункту пропуску «Даріалі», – резюмували там. 

Нагадаємо, що депортованих громадян України утримували у підвалі. Тоді зазначалось, що серед утримуваних переважно колишні в'язні, люди з інвалідністю, ВІЛ-позитивні та хворі на туберкульоз. 

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Теги: МЗС росія Грузія кордон

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