В окупованому Донецьку загинув російський військкор Дубовий
За інформацією окупантів, Дубового на смерть збила автівка
У тимчасово окупованому Донецьку машина збила на смерть колаборанта Геннадія Дубового. Він перейшов на бік загарбників у 2014 році та воював проти України. Про це пишуть російські пропагандистські пабліки.
Інформацію про загибель Дубового підтвердили також окупант Олександр Жучковський та анонімний Telegram-канал окупантів «Записки ветерана».
Останнім часом Дубовий займався поширенням російської пропаганди як «воєнкор» «ДНР».
Хто такий Геннадій Дубовий
Дубовий висвітлював діяльність бойовиків на окупованому Донбасі. У квітні 2014 року записався до лав проросійських бойовиків на Донбасі і став військкором та бійцем підрозділу «ДНР», яким керував Арсеній Павлов («Моторола»), потім підрозділів «Вікінга» та «Боцмана». Під час бою в аеропорту Донецька отримав поранення.
Нагадаємо, у листопаді 2022 року так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП.
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