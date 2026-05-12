Наталія Порощук
Удар по залізниці на Дніпропетровщині: з'явилися фото наслідків
Унаслідок влучань БпЛА пошкоджено локомотиви та рухомий склад
Рух поїздів у регіоні відновлюється

Уранці 12 травня Росія атакувала об’єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області. Машиніст отримав поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій.

«Моніторингова команда попередила про небезпеку заздалегідь. Але уламками було травмовано машиніста, коли той прямував до укриття. Наразі йому надається необхідна допомога, загрози життю немає», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок влучань БпЛА пошкоджено локомотиви та рухомий склад.

«Рух поїздів у регіоні оперативно відновлюється. Залізничники продовжують працювати, забезпечуючи сполучення з Дніпром та іншими регіонами країни», – додав Кулеба.

Нагадаємо, росіяни атакували Дніпро. Сталася пожежа. Пошкоджена транспортна інфраструктура.

До слова, у ніч на 12 травня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Під час повітряної тривоги уламки ворожого безпілотника впали на дах 16-поверхівки в Оболонському районі столиці та спричинили пожежу. Її загасили мешканці будинку.

Також уночі російська терористична армія атакувала населені пункти Київської області. Під ударами дронів – житлові будинки, заклади освіти.

До слова, пізно ввечері 11 травня у Харкові було зафіксовано влучання ворожого бойового безпілотника у Шевченківському районі. Удар прийшовся по району зі щільною житловою забудовою, де дрон поцілив безпосередньо в дах багатоповерхового будинку.

