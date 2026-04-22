20 пакет санкцій ЄС. Глава МЗС розповів про обнадійливі сигнали: «Будемо заганяти росіян»

Андрій Сибіга анонсував «розширений» пакет нових санкцій

Україна розраховує на ухвалення масштабного 20-го пакета санкцій Європейського Союзу, який має завдати удару по стратегічних галузях російської економіки, зокрема по «тіньовому флоту» та морських послугах. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на якій був присутній «Главком».

На нинішньому етапі війни просте прийняття чергових обмежень уже не є достатнім – Київ наполягає на якісному розширенні санкційного тиску. За словами очільника закордонного відомства Андрія Сибіги, санкції потрібно не лише ухвалити, а вони ще мають бути розширеним пакетом.

«Пройшло доволі часу після 24 лютого. Розширилось у нас розуміння і необхідність заганяти росіян, їхню промисловість, тіньовий флот, послуги морські», – зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Очільник закордонного відомства зауважив, що про це він говорив і у своєму виступі на Раді Євросоюзу. «І ми маємо обнадійливі сигнали, що 20-й пакет відбудеться», – додав Андрій Сибіга.

Зауважимо, раніше Україна закликала партнерів запровадити жорсткі обмеження проти танкерного флоту РФ, який використовується для експорту нафти в обхід «цінової стелі», а також посилити контроль за постачанням компонентів для російського промислового комплексу.

Нагадаємо, цього тижня Рада ЄС із закордонних справ розгляне питання про розблокування кредиту для України у 90 млрд євро та ухвалення 20-го пакета санкцій проти Російської Федерації.

«Главком» писав, що Словаччина заявила про готовність підтримати 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, однак лише за умови відновлення постачання російської нафти через нафтопровід «Дружба».

Раніше повідомлялось, що Словаччина готова заблокувати ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, якщо не отримає гарантій відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Водночас Братислава не проти кредиту Україні на 90 млрд євро.