Головна Світ Політика
search button user button menu button

20 пакет санкцій ЄС. Глава МЗС розповів про обнадійливі сигнали: «Будемо заганяти росіян»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
20 пакет санкцій ЄС. Глава МЗС розповів про обнадійливі сигнали: «Будемо заганяти росіян»
Очільник МЗС Андрій Сибіга закликав Євросоюз до розширення санкцій проти Росії
фото: glavcom.ua

Андрій Сибіга анонсував «розширений» пакет нових санкцій

Україна розраховує на ухвалення масштабного 20-го пакета санкцій Європейського Союзу, який має завдати удару по стратегічних галузях російської економіки, зокрема по «тіньовому флоту» та морських послугах. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на якій був присутній «Главком».

На нинішньому етапі війни просте прийняття чергових обмежень уже не є достатнім – Київ наполягає на якісному розширенні санкційного тиску. За словами очільника закордонного відомства Андрія Сибіги, санкції потрібно не лише ухвалити, а вони ще мають бути розширеним пакетом. 

«Пройшло доволі часу після 24 лютого. Розширилось у нас розуміння і необхідність заганяти росіян, їхню промисловість, тіньовий флот, послуги морські», – зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Очільник закордонного відомства зауважив, що про це він говорив і у своєму виступі на Раді Євросоюзу. «І ми маємо обнадійливі сигнали, що 20-й пакет відбудеться», – додав Андрій Сибіга.

Зауважимо, раніше Україна закликала партнерів запровадити жорсткі обмеження проти танкерного флоту РФ, який використовується для експорту нафти в обхід «цінової стелі», а також посилити контроль за постачанням компонентів для російського промислового комплексу.

Нагадаємо, цього тижня Рада ЄС із закордонних справ розгляне питання про розблокування кредиту для України у 90 млрд євро та ухвалення 20-го пакета санкцій проти Російської Федерації.

«Главком» писав, що Словаччина заявила про готовність підтримати 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, однак лише за умови відновлення постачання російської нафти через нафтопровід «Дружба».

Раніше повідомлялось, що Словаччина готова заблокувати ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, якщо не отримає гарантій відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Водночас Братислава не проти кредиту Україні на 90 млрд євро. 

Теги: росія санкції Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua