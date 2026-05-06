Пропагандистка Симоньян публічно принизила Аллу Пугачову (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Пропагандистка Маргарита Симоньян образила Аллу Пугачову, яка виїхала з РФ
Симоньян назвала Пугачову поганою прикметою

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян в одному зі своїх інтерв’ю різко висловилась про співачку Аллу Пугачову, згадавши про її вік. Про це пише «Главком».

Хвора на рак Маргарита Симоньян, заявила, що 77-річна Алла Пугачова вже не молода, тож за нею вже немає сенсу «ганятися». Також пропагандистка побажала Пугачовій «варитися в котлі» та назвала її поганою прикметою.

«Насправді вона жінка вже не молода. Ну що, ми будемо за нею ганятися, чи що? До Дудаєва (президент Чеченської Республіки Ічкерія Джохар Дудаєв загинув внаслідок цілеспрямованого ракетного удару російських спецслужб. Його вбили під час розмови по супутниковому телефону неподалік села Гехі-Чу, коли російські військові запеленгували сигнал і випустили ракету з літака, – «Главком») їй дорога. У сусідніх котлах будуть варитися вічність. А може бути, що Пугачова – це погана прикмета? Знаєте, як чорна мітка, куди приїхала, там кінець», – сказала журналістка.

Симоньян разом із цим заявила, що в Алли Пугачової може бути деменція. Тож вона порадила її родині обмежити її в можливості давати публічні коментарі. «Можливо, у неї деменція вже все ж таки. Уже ж стільки років їй. Тоді треба пожаліти, тоді треба її оточенню, вжити всіх заходів, як ось у випадку з Брюсом Віллісом (американський актор Брюс Вілліс страждає на лобно-скроневу деменцію, – «Главком»). Щоб вона не мала можливості робити публічних заяв», – додала росіянка.

До слова, Алла Пугачова з дітьми та чоловіком Максимом Галкіним виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Артисти виступили проти російської агресії. Тож Мін’юст РФ вніс Максима Галкіна до реєстру «іноземних агентів». Водночас сама Пугачова у 2022 році особисто просила надати їй статус іноагента, які і її чоловіку.

Нагадаємо, Алла Пугачова дала велике інтерв'ю після початку повномасштабної війни. Артистка, яка разом з чоловіком, гумористом Максимом Галкіним, підтримує Україну, розповіла про виїзд з РФ.

Також повідомлялося, Алла Пугачова розповіла, як остаточно поїхала з РФ. Після початку повномасштабної війни Пугачова полетіла до Ізраїля на лікування. Компанію їй склали двійнята Ліза Єлизавета та Гаррі, (2013 р.н.) Її чоловік, гуморист Максим Галкін, на той час вже був за кордоном. Перед початком навчального року Пугачова з дітьми повернулась до Москви. Антивоєнну позицію зіркової родини негативно обговорювали і за спиною, і на пряму.

