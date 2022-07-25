Мінус 100 окупантів: ЗСУ знищили командний пункт росіян у Красному Лучі

Українські захисники вдарили по готелю у Красному Лучі в ніч на 24 липня

Командний пункт рашисти розмістили в готелі

Українські бійці внаслідок влучання по готелю в місті Красний Луч Луганської області у ніч на 24 липня знищили 100 окупантів. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій.

«ЗСУ продовжують громити орків, вносячи до їхніх лав розлад і страх. В готелі у місті Красний Луч, де розташовувався командний пункт одного рашистського військового підрозділу відбувся концерт «Дядечко_Ленд_Ліз», селітри і бавовни. За результатами «схвальних відгуків», кількість «щасливих і задоволених» досягає 100 окупантів. А скільки ще з них перейдуть служити в «вічну 200 бригаду», покаже час», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України атакували командний пункт окупантів.

Нагадаємо, Збройні сили України протягом доби ліквідували 180 окупантів та вісім ворожих танків. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 39700 бійців.

До слова, триває 152-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагаються утримати позиції на Харківщині та Півдні України.

Детальніше про ситуацію в регіонах станом на 25 липня читайте тут.

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