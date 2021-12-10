Зеленський наближає дострокові вибори
Україні вже час мати відповідальну владу
Ворог збирає сили на кордоні і демонструє готовність до прямого вторгнення, а паралельно торгується з цивілізованим світом, щоб той здав Україну?
Відповідальна влада збирала би засідання РНБО спільно з опозицією, всіляко демонструвала би єдність країни, не вилазила б з міжнародних форумів.
Запаси газу і вугілля добігають кінця, експерти пророкують кризу на кінець січня – акурат під готовність росіян до вторгнення?
Відповідальна влада забезпечувала б закупівлю енергоносіїв, відмовилась би від крадівництва, вела б переговори з ЄС про розв‘язання кризи.
Стає очевидною зрада в Офісі Президента, коли блискучі спецоперації зривались заради ясних очей Путіна?
Відповідальна влада визнала б помилки, відсторонила б фігурантів і забезпечила б розслідування.
Що робить Зеленський?
Обговорює підозру Порошенку.
Воістину, Бог позбавив їх решток розуму.
З іншого боку: а може, країні просто час мати відповідальну владу? І маразматичні кроки влади нинішньої – це її внесок у реалізацію цієї потреби?
В цивілізованому світі відповіддю на кризу довіри є дострокові вибори.
Зе і Ко стрімко їх наближають.
Джерело: блог Ростислава Павленка