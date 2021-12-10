Зеленський наближає дострокові вибори

Відповідальна влада визнала б помилки і працювала над їх вирішенням

Відповідальна влада визнала б помилки і працювала над їх вирішенням

Україні вже час мати відповідальну владу

Ворог збирає сили на кордоні і демонструє готовність до прямого вторгнення, а паралельно торгується з цивілізованим світом, щоб той здав Україну?

Відповідальна влада збирала би засідання РНБО спільно з опозицією, всіляко демонструвала би єдність країни, не вилазила б з міжнародних форумів.

Запаси газу і вугілля добігають кінця, експерти пророкують кризу на кінець січня – акурат під готовність росіян до вторгнення?

Відповідальна влада забезпечувала б закупівлю енергоносіїв, відмовилась би від крадівництва, вела б переговори з ЄС про розв‘язання кризи.

Стає очевидною зрада в Офісі Президента, коли блискучі спецоперації зривались заради ясних очей Путіна?

Відповідальна влада визнала б помилки, відсторонила б фігурантів і забезпечила б розслідування.

Що робить Зеленський?

Обговорює підозру Порошенку.

Воістину, Бог позбавив їх решток розуму.

З іншого боку: а може, країні просто час мати відповідальну владу? І маразматичні кроки влади нинішньої – це її внесок у реалізацію цієї потреби?

В цивілізованому світі відповіддю на кризу довіри є дострокові вибори.

Зе і Ко стрімко їх наближають.

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Джерело: блог Ростислава Павленка

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