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    Думки вголос

    Зеленський наближає дострокові вибори

    • Ростислав Павленко

      Директор Національного інституту стратегічних досліджень

    •  glavcom.ua
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    Відповідальна влада визнала б помилки і працювала над їх вирішенням - Зеленський наближає дострокові вибори
    Відповідальна влада визнала б помилки і працювала над їх вирішенням
    скріншот з відео Романа Бондаренка

    Україні вже час мати відповідальну владу

    Ворог збирає сили на кордоні і демонструє готовність до прямого вторгнення, а паралельно торгується з цивілізованим світом, щоб той здав Україну?

    Відповідальна влада збирала би засідання РНБО спільно з опозицією, всіляко демонструвала би єдність країни, не вилазила б з міжнародних форумів.

    Запаси газу і вугілля добігають кінця, експерти пророкують кризу на кінець січня – акурат під готовність росіян до вторгнення?

    Відповідальна влада забезпечувала б закупівлю енергоносіїв, відмовилась би від крадівництва, вела б переговори з ЄС про розв‘язання кризи.

    Стає очевидною зрада в Офісі Президента, коли блискучі спецоперації зривались заради ясних очей Путіна?

    Відповідальна влада визнала б помилки, відсторонила б фігурантів і забезпечила б розслідування.

    Що робить Зеленський?

    Обговорює підозру Порошенку.

    Воістину, Бог позбавив їх решток розуму.

    З іншого боку: а може, країні просто час мати відповідальну владу? І маразматичні кроки влади нинішньої – це її внесок у реалізацію цієї потреби?

    В цивілізованому світі відповіддю на кризу довіри є дострокові вибори.

    Зе і Ко стрімко їх наближають.

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    Джерело: блог Ростислава Павленка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: вибори РНБО вугілля розслідування влада
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    Зеленський наближає дострокові вибори