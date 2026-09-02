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Росія знайшла новий шлях для обходу санкцій

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія знайшла новий шлях для обходу санкцій
Росія отримала через Мальдіви санкційні товари на сотні мільйонів
фото: Reuters

Імпорт РФ із країни, де практично немає промисловості, за рік зріс із менш ніж $7 млн до понад $630 млн

Мальдіви стали несподіваним транзитним хабом, через який до Росії потрапляють західні мікрочіпи, авіаційні запчастини, електроніка та інші товари, що підпадають під обмеження. Вартість продукції, яка пройшла цим маршрутом, становить сотні мільйонів доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Як працює схема постачання через Мальдіви

Мальдівський маршрут значно поступається найбільшим каналам обходу санкцій через Китай, Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати. Однак, як зазначає WSJ, він демонструє, наскільки розгалуженою стала російська система отримання товарів в обхід західних обмежень.

Журналісти вивчили авіаційні накладні, вантажний маніфест та електронне листування логістичних компаній. З'ясувалося, що одним із ключових пунктів маршруту став міжнародний аеропорт Мале.

Щоранку туди прибуває комерційний рейс російського «Аерофлоту». Місцеві посередники, які працюють із пов'язаними з Росією логістичними компаніями, допомагають провести через аеропорт товари зі США, Європи та Китаю. Приблизно через дві години продукцію завантажують на літак «Аерофлоту», який повертається до Москви.

Схема побудована так, що вантаж фактично не потрапляє на територію Мальдів. Товари залишаються в аеропорту, проходять мінімальну митну перевірку, після чого їх перевантажують з одного літака на інший.

Мережа місцевих компаній, серед яких WSJ називає Freight Care та Go Investment, допомагає змінювати транспортну документацію. Для рейсу з Мале до московського Шереметьєва оформлюють нову авіаційну накладну, в якій уже не зазначається компанія, що продала продукцію.

Які товари потрапляють до Росії

Після прибуття до Росії частина товарів потрапляє до підсанкційних компаній. Серед отримувачів журналісти називають російську авіакомпанію S7 Airlines та пов'язані з нею підприємства з технічного обслуговування. Через санкції вони мають проблеми з отриманням запасних частин для літаків.

Серед вантажів, які проходили через Мальдіви, виявили товари подвійного призначення. Йдеться про мікрочіпи, оптичні прилади, авіаційні комплектуючі, високоміцні аерокосмічні заклепки та болти.

Частину такої продукції можна використовувати не лише в цивільній сфері. Зокрема, мікрочіпи можуть застосовуватися у системах наведення ракет, а аерокосмічні комплектуючі – як у пасажирських літаках, так і у військовій техніці.

Сотні мільйонів доларів і розбіжності у статистиці

Особливу увагу журналістів привернули масштаби російського імпорту з Мальдів. За даними американської дослідницької компанії Import Genius, у 2021 році Росія імпортувала з острівної держави товарів менш ніж на $7 млн.

Після початку повномасштабного вторгнення ситуація різко змінилася. Уже у 2022 році показник перевищив $630 млн. У 2024 році російський імпорт із Мальдів становив близько $160 млн. При цьому Мальдіви практично не мають власної промисловості.

Водночас мальдівська митна статистика демонструє зовсім інші показники. За 2022-2025 роки офіційний експорт країни до Росії становив лише близько $2,3 тис. тунця та $25 листівок і брошур. Різницю пояснює транзитний характер поставок: товари не оформлюються як імпорт до Мальдів, а лише перевантажуються в аеропорту.

Директор з досліджень Import Genius Вільям Джордж припускає, що навіть наявні цифри можуть не показувати справжнього масштабу торгівлі. Російська влада почала приховувати частину відповідної статистики у 2024 році, а на початку 2025-го доступ до неї був повністю заблокований.

Обсяги перевезень через Мальдіви тим часом продовжують зростати. У липні Maldives Airports Company повідомила про рекордний добовий показник – через аеропорт пройшло 126 тонн вантажів. У першому півріччі на «Аерофлот» припадало 12% вантажів, які вивозили з країни.

Західні чиновники заявляють, що США та європейські країни посилюють тиск на владу Мальдів із вимогою перекрити цей маршрут. Однією з проблем залишається обмежена кількість працівників місцевої митниці. Транзитні вантажі часто не оглядають фізично, а перевірка переважно ґрунтується на документах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська влада підготувала законодавчу базу для імпорту дизельного пального за схемою, яку РФ уже використовує для закупівель іноземного бензину. Йдеться про так званий імпортний демпфер, за якого нафтові компанії-імпортери можуть отримувати бюджетні компенсації різниці між світовими та внутрішніми цінами на пальне.

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Теги: росія санкції експорт Китай імпорт літак статистика аеропорт влада пальне обмеження

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