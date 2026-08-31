Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном у Киргизстані

Лідери Росії та Китаю планують обговорити міжнародні питання та один із ключових енергетичних проєктів Москви

Російський диктатор Володимир Путін провів зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном у Бішкеку. Переговори відбуваються напередодні основних заходів саміту Шанхайської організації співробітництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Путін та Сі Цзіньпін прибули до Киргизстану для участі в саміті ШОС, основні офіційні заходи якого розпочнуться у вівторок. Зустріч із китайським лідером стала першою в серії двосторонніх переговорів Путіна із закордонними лідерами на полях саміту.

Це друга особиста зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна у 2026 році. Попередні переговори відбулися наприкінці травня в Китаї під час офіційного візиту російського диктатора до Пекіна. Очікується, що до кінця року вони зустрінуться ще двічі.

Як раніше повідомляв помічник диктатора Ушаков, під час зустрічі сторони мають обговорити подальший розвиток двостороннього співробітництва та міжнародні питання.

«Ми тісно координуємо зусилля на міжнародній арені з Китайською Народною Республікою, активно розвиваємо торговельно-економічні відносини», – заявив він.

Окремою темою переговорів має стати проєкт газопроводу «Сила Сибіру-2» та можлива фіналізація домовленостей щодо нього. Енергетичну співпрацю Москви та Пекіна також планують обговорювати під час Східного економічного форуму.

«У двосторонньому плані ця тема буде обговорюватися. Вона буде обговорюватися не лише на рівні Східного економічного форуму, а й також на зустрічі з лідером КНР, яка відбудеться 31 серпня», – заявив Ушаков.

Під час переговорів Путін також заявив про готовність Росії зробити безвізовий режим із Китаєм постійним, якщо Пекін вважатиме такий крок доцільним.

Нагадаємо, що Володимир Путін після кількох тижнів роздумів, ймовірно, ухвалив рішення про подальшу ескалацію війни проти України.

За інформацією видання, одним із факторів, які могли вплинути на позицію російського диктатора, став візит до Москви директора ЦРУ США Джона Реткліффа. Один із давніх соратників Путіна припустив, що той сприйняв приїзд американського посадовця як прояв слабкості Вашингтона.