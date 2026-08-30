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Третя світова війна вже триває: аналіз NYT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Третя світова війна вже триває: аналіз NYT
Київ після російської атаки
фото: Reuters

Своєю нерішучістю Захід дав російському диктатору Путіну відчуття, що йому може зійти з рук майже все

Через чотири роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну стає очевидним, що світ остаточно увійшов у глобальний конфлікт. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Подібно до Другої світової війни, яка формувалася з низки окремих регіональних криз 1930-х років, сучасна геополітична ситуація поступово об'єднується в єдину катастрофу. Головне занепокоєння викликає те, що авторитарні держави формують повноцінний військовий альянс значно швидше, ніж демократичні країни знаходять спільну мову та готуються до реальної оборони.

Наразі локальні осередки війни активно множаться та зливаються між собою. Російська агресія розширюється прихованими атаками й погрозами в бік Молдови, Польщі та Німеччини, а конфлікт на Близькому Сході безпосередньо впливає на Україну через дефіцит ракет-перехоплювачів ППО.

Паралельно вісь автократій діє злагоджено: Китай постачає Росії електроніку для безпілотників, Північна Корея передає мільйони снарядів і живу силу в обмін на технології модернізації, а Москва ділиться з Іраном розвідданими для ударів по американських об'єктах.

На цьому тлі Захід демонструє стратегічний хаос і внутрішню роз'єднаність, що посилюється економічними суперечками між союзниками. Крім того, провідні держави виявилися військово не готовими до конфліктів нового типу. Війна в Україні чітко показала, що традиційна важка техніка швидкими темпами застаріває під тиском дронів із штучним інтелектом, тоді як західний оборонно-промисловий комплекс стикається із суттєвим дефіцитом потужностей і боєприпасів.

Ситуацію ускладнює загроза насувної економічної кризи, пов'язана зі зростанням національного боргу США та ризиками на світових фінансових ринках. Історія свідчить, що в часи економічних потрясінь демократії стають ще менш схильними до ризику та рішучих дій, тоді як диктатури, навпаки, нарощують свою агресію. Попри вражаючу стійкість України та її здатність адаптуватися до технологічних викликів війни, повільність і коливання Заходу продовжують наближати світ до глобального шторму.

Нагадаємо, під час масштабних військових навчань НАТО «Спільна рішучість» у Німеччині підрозділ Збройних сил України провів умовний бій із бронетанковою бригадою армії США та здобув переконливу перевагу. 

Головну роль у розгромі умовного противника відіграли оператори 412-го полку Nemesis. За допомогою розвідувальних безпілотників українські бійці оперативно виявляли американську бронетехніку, після чого завдавали по ній масованих ударів FPV-дронами та бомберами. 

До слова, українські війська на передовій отримали доступ до технології отримання високоточних супутникових знімків у режимі, близькому до реального часу. Це суттєво прискорило виявлення та знищення ворожих цілей глибоко в тилу окупантів, зокрема складових ППО, логістичних вузлів та екіпажів російських безпілотників. 

Теги: росія США війна Китай Європа Україна

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