Китайські судна не змогли пройти Ормузьку протоку: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Китайські судна не змогли пройти Ормузьку протоку: причина
Китайські судна не пустили через Ормузьку протоку
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Контейнеровози розвернулися після наближення, безпечний прохід не гарантували

Два китайські контейнеровози були змушені змінити курс і повернутися назад під час спроби пройти через Ормузьку протоку на тлі війни США проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Йдеться про судна CSCL Indian Ocean і CSCL Arctic Ocean під прапором Гонконгу, які належать китайській компанії COSCO. Вони намагалися залишити Перську затоку в п’ятницю о 05:50 за Києвом після спроби проходу

Ці контейнеровози залишалися фактично заблокованими з початку американсько-ізраїльської операції 28 лютого. Під час спроби проходу екіпажі передавали через систему AIS сигнали про китайську власність суден, однак це не вплинуло на ситуацію. Невдовзі після наближення до Ормузької протоки обидва судна були змушені розвернутися та повернутися назад.

Аналітик компанії Kpler Ребекка Гердес зазначила, що це була перша спроба великої судноплавної групи пройти через протоку з початку війни. За її словами, ситуація показала, що «безпечний прохід не може бути гарантований».

Нагадаємо, що китайське контейнерне судно раніше заплатило Ірану за прохід через Ормузьку протоку, скориставшись спеціальним «безпечним коридором» поблизу острова Ларак. Йдеться про судно Newvoyager під прапором Панами, яке пов’язують із китайською компанією Bengbu Shengda Transportation. Управління судном здійснює шанхайська компанія United Pioneer Shipping.

Прохід був організований через китайського морського посередника, який також здійснив оплату іранській стороні. Сума та механізм платежу не розкриваються.

