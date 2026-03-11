Спецпосланець Путіна зустрівся з представниками адміністрації Трампа у США

У Флориді Дмитрієв проводить зустрічі з американцями

Посланець російського диктатора, глава РФПІ Кирило Дмітрієв у Флориді проводить переговори з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.

«У Флориді (Дмитрієв) проводить зустрічі з представниками адміністрації Трампа», – сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, у понеділок, 9 березня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Це перша розмова Путіна і Трампа більш ніж за два місяці та, зокрема, перший їхній контакт, про який відомо, з початку атаки США та Ізраїлю на Іран.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що провів «дуже хорошу розмову» з російським диктатором Володимиром Путіним. Зазначається, що політики обговорювали, зокрема, війну в Україні та конфлікт на Близькому Сході.

«До дзвінка долучилося багато людей і з нашої, і з їх сторони. Ми поговорили про Україну, яка веде нескінченний бій. Між Путіним і Зеленським панує величезна ненависть. Вони не можуть домовитися, але загалом розмова на цю тему була позитивною», – розповів американський президент.

За словами Віткоффа, окрім розмови між Трампом і Путіним, він та зять президента США Джаред Кушнер також провели окрему телефонну розмову з радником російського лідера з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Під час цієї розмови російська сторона повторила ту ж позицію.