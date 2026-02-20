Головна Світ Політика
У Чорногорії суд виправдав усіх фігурантів справи про путч 2016 року

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
У Чорногорії суд виправдав усіх фігурантів справи про путч 2016 року
Серед виправданих є лідери проросійської опозиції та громадяни РФ, яких раніше вважали агентами спецслужб
фото: Reuters

Апеляційний суд Чорногорії відхилив апеляцію спеціальної державної прокуратури і підтвердив виправдувальний вирок вищого суду в Подгориці стосовно всіх обвинувачених у спробі державного перевороту 2016 року

Апеляційний суд Чорногорії поставив крапку в одній із найгучніших політичних справ останнього десятиліття, визнавши всіх обвинувачених у спробі державного перевороту 2016 року невинними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Балканський оглядач».

Судді дійшли висновку, що обвинувачення не надало достатніх доказів існування змови з метою повалення влади та вбивства тодішнього прем'єр-міністра Міло Джукановича.

Відтак, вирок підтверджує невинуватість усіх фігурантів справи, серед яких:

  • громадяни РФ Едуард Шишмаков та Владімір Попов, яких слідство називало офіцерами ГРУ;
  • політичний діяч Андрії Мандич, голова парламенту Чорногорії та депутат парламенту Чорногорії Мілан Кнежевич, які у 2016 році були лідерами проросійського Демократичного фронту;
  • кілька громадян Сербії.

Слідство стверджувало, що група на чолі з офіцерами російського ГРУ планувала захопити парламент Чорногорії в день виборів 2016 року, щоб завадити вступу країни до НАТО. У 2019 році перша інстанція засудила фігурантів до тривалих термінів ув’язнення (зокрема, росіян Едуарда Шишмакова та Володимира Попова – до 15 та 12 років), проте після зміни влади в країні справу відправили на перегляд.

Зауважимо, 16 жовтня 2016 року в день парламентських виборів у Чорногорії заарештували 20 громадян Сербії, звинувативши їх у плануванні збройних нападів на державні установи.

Пізніше, крім лідерів проросійської опозиції Андрія Мандича і Мілана Кнєжевича, в спробі держперевороту звинуватили двох росіян – Едуарда Шишмакова і Владіміра Моісеєва.

За версією чорногорської Спеціальної прокуратури, метою перевороту був зрив вступу країни в НАТО. Чорногорія офіційно стала членом НАТО 5 червня 2017 року.

Нагадаємо, російські спецслужби фігурують у справі замовних вбивств в Україні. Молдова взяла під арешт кількох затриманих у цій справі. 

Суд Кишинева сектора Чекани схвалив запит прокурорів про арешт трьох підозрюваних. Серед них – ймовірний організатор схеми, який, як стверджують правоохоронці, діяв за вказівкою російських спецслужб. Ще один затриманий залишається під слідством. Прокуратура продовжує розслідування.

