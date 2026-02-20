Європарламент оцінить перспективи угоди зі США після скасування мит Трампа

ЄС хоче отримати запевнення, що Трамп не використає інші законодавчі лазівки для запровадження нових зборів

Депутати Європейського парламенту проведуть у понеділок екстрене засідання, щоб переглянути торговельну угоду зі США після рішення Верховного суду скасувати деякі глобальні мита президента Дональда Трампа

Депутати Європейського парламенту готуються до екстрених дебатів щодо майбутнього торговельних відносин зі Сполученими Штатами. Приводом стало сенсаційне рішення Верховного суду США, який скасував більшість глобальних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Bloomberg.

У Брюсселі вважають, що створилося унікальне «вікно можливостей» для підписання нової масштабної торгової угоди. Євродепутати планують обговорити, як закріпити скасування тарифів на європейську сталь, алюміній та автомобілі, щоб унеможливити їх повернення в обхід рішення суду.

Очікувалося, що торговий комітет Європейського парламенту проголосує у вівторок за продовження процесу ратифікації угоди між США та ЄС. Законодавці ЄС раніше заморозили процес ратифікації після того, як Трамп пригрозив анексувати Гренландію.

«Рішення Верховного суду було очікуваним. Правова основа для необґрунтованих мит була неправильною», – заявив голова торгового комітету Бернд Ланге,

Ланге написав, що «тепер ми маємо ретельно оцінити» рішення і оцінити можливі наслідки для поточної роботи з ратифікації угоди.

ЄС прагне отримати запевнення, що адміністрація Трампа не використає інші законодавчі лазівки для запровадження нових зборів.

«Главком» писав, що Дональд Трамп назвав рішення суду «ганьбою». Трамп запевнив своїх прихильників, що юристи Білого дому вже шукають способи перезапровадити тарифи через інші законодавчі акти, щоб «захистити американських робітників від іноземного пограбунку».