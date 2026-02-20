Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європарламент оцінить перспективи угоди зі США після скасування мит Трампа

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Європарламент оцінить перспективи угоди зі США після скасування мит Трампа
ЄС хоче отримати запевнення, що Трамп не використає інші законодавчі лазівки для запровадження нових зборів
фото: enar.dk

Депутати Європейського парламенту проведуть у понеділок екстрене засідання, щоб переглянути торговельну угоду зі США після рішення Верховного суду скасувати деякі глобальні мита президента Дональда Трампа

Депутати Європейського парламенту готуються до екстрених дебатів щодо майбутнього торговельних відносин зі Сполученими Штатами. Приводом стало сенсаційне рішення Верховного суду США, який скасував більшість глобальних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Bloomberg.

Євродепутати вважають, що варто переглянути торговельну угоду зі США після рішення Верховного суду скасувати деякі глобальні мита президента Дональда Трампа.

У Брюсселі вважають, що створилося унікальне «вікно можливостей» для підписання нової масштабної торгової угоди. Євродепутати планують обговорити, як закріпити скасування тарифів на європейську сталь, алюміній та автомобілі, щоб унеможливити їх повернення в обхід рішення суду.

Очікувалося, що торговий комітет Європейського парламенту проголосує у вівторок за продовження процесу ратифікації угоди між США та ЄС. Законодавці ЄС раніше заморозили процес ратифікації після того, як Трамп пригрозив анексувати Гренландію.

«Рішення Верховного суду було очікуваним. Правова основа для необґрунтованих мит була неправильною», – заявив голова торгового комітету Бернд Ланге, 

Ланге написав, що «тепер ми маємо ретельно оцінити» рішення і оцінити можливі наслідки для поточної роботи з ратифікації угоди.

ЄС прагне отримати запевнення, що адміністрація Трампа не використає інші законодавчі лазівки для запровадження нових зборів.

«Главком» писав, що Дональд Трамп назвав рішення суду «ганьбою». Трамп запевнив своїх прихильників, що юристи Білого дому вже шукають способи перезапровадити тарифи через інші законодавчі акти, щоб «захистити американських робітників від іноземного пограбунку».

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп суд США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нові літаки Air Force One перефарбували у червоно-біло-синю гаму
CША показали нове забарвлення президентського літака Air Force One
Вчора, 16:00
Анатолій Куцевол показав сенаторам США наслідки російських атак на одну зі столичних ТЕЦ
Сенатори на власні очі побачили наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі столиці
17 лютого, 19:45
Скандал із расистським відео: Трамп поставив під сумнів «вірність» союзниква-республіканців
Скандал із расистським відео: Трамп поставив під сумнів «вірність» союзниква-республіканців
15 лютого, 06:58
Рим заявляє про конституційні перешкоди, які заважають Італії доєднатись до Ради миру
Італія назвала умову, за якої приєднається до Ради миру Дональда Трампа
12 лютого, 10:06
Організація Об’єднаних Націй очікує від США конкретних пояснень щодо того, коли саме і в яких обсягах Вашингтон сплатить прострочені внески
Фінансова криза ООН: організація тисне на США через заборгованість
10 лютого, 01:25
Чарзастий звинуватив Трампа у «дестабілізації» міжнародних інституцій
Посол США припиняє контакти зі спікером польського парламенту: у чому причина
6 лютого, 10:04
Пара платформи MADIS на базі Joint Light Tactical Vehicle. Машини Інтегрованої системи протиповітряної оборони морської піхоти США (MADIS). Корпус морської піхоти США
США випробовують в Україні таємну систему ППО: як це вплине на перебіг війни
5 лютого, 11:11
Половина американців заявили, що дії адміністрації Трампа з моменту його повернення на посаду були гіршими, ніж вони очікували
Рейтинг стрімко падає: Трамп втратив довіру навіть серед республіканців – опитування
31 сiчня, 03:46
Крістен Стюарт розкритикувала тарифи Дональда Трампа щодо фільмів, які були зняті за межами США
Зірка фільму «Сутінки» заговорила про переїзд із США через політику Трампа
26 сiчня, 18:21

Політика

У Чорногорії суд виправдав усіх фігурантів справи про путч 2016 року
У Чорногорії суд виправдав усіх фігурантів справи про путч 2016 року
Трамп анонсував сильніші альтернативи митам після рішення Верховного суду
Трамп анонсував сильніші альтернативи митам після рішення Верховного суду
США підготували сценарії ударів по Ірану та розглянули зміну режиму
США підготували сценарії ударів по Ірану та розглянули зміну режиму
Британія планує законодавчо виключити принца Ендрю з лінії спадкоємства
Британія планує законодавчо виключити принца Ендрю з лінії спадкоємства
Угорщина зірвала рішення кредиту Україні через суперечку навколо «Дружби»
Угорщина зірвала рішення кредиту Україні через суперечку навколо «Дружби»
Європарламент оцінить перспективи угоди зі США після скасування мит Трампа
Європарламент оцінить перспективи угоди зі США після скасування мит Трампа

Новини

Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Сьогодні, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua