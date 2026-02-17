Переговори в Женеві, запобіжний захід Галущенку. Головне за 17 лютого 2026

Дайджест новин 17 лютого 2026 року

У Женеві завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Також Вищий антикорупційний суд арештував підозрюваного колишнього міністра юстиції та енергетики Германа Галущенка. Крім того, Київський апеляційний суд зменшив заставу екссудді Олексію Тандиру.

«Главком» склав добірку головних подій 17 лютого:

Переговори в Женеві

У Женеві завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією. За словами глави української делегації Рустема Умєрова, обговорення були зосереджені на «практичних питаннях і механіці можливих рішень». Зранку 18 лютого переговорники продовжать роботу.

Як відомо, у Женеві українську делегацію представляють секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник глави Офісу президента Сергій Кислиця; очільник парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія; та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Раніше повідомлялося, що на порядку денному перемовин – безпекові та гуманітарні питання. Глава української делегації повідомляв, що посадовці працюватимуть «конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань».

Запобіжний захід Галущенку

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ і арештував підозрюваного колишнього міністра юстиції та енергетики Германа Галущенка. Крім того, суд визначив альтернативу у вигляді застави на суму 200 млн грн (сторона обвинувачення просила 425 млн грн).

Запобіжний захід діє 60 діб. У разі внесення застави підозрюваний повинен виконувати низку обов'язків: без дозволу суду або органу досудового розслідування йому заборонено покидати межі Києва та області; також він має утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі «Мідас», зокрема, Тимуром Міндічем та Олександром Цукерманом.

Екссудді Тандиру зменшено заставу

Київський апеляційний суд зменшив заставу екссудді Олексію Тандиру, якого звинувачують у смертельній ДТП, де загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко. Феміда ухвалила рішення зменшити заставу майже в шість разів – з близько 120 млн грн до 20 млн грн.

Прокурори просили змінити запобіжний захід на тримання під вартою без права застави, тоді як обвинувачений і його адвокати клопотали про застосування особистого зобов’язання або повне скасування запобіжного заходу.

Українці можуть верифікувати Starlink у відділенні «Нової пошти» та «Укрпошти»

В Україні стартував новий етап реєстрації терміналів Starlink. Тепер фізичні особи можуть верифікувати не тільки в Центрах надання адміністративних послуг, а й у відділеннях «Нової пошти» або «Укрпошти».

Один пристрій для фізособи можна оформити дистанційно, приносити його не обовʼязково. Якщо до трьох – потрібно мати їх із собою. У середньому заява опрацьовується протягом 48 годин, але можуть бути незначні затримки через великий попит на послугу.

Посадовцю КМДА оголошено обвинувачення через закупівлю генераторів із націнкою

Поліція Києва завершила досудове розслідування щодо керівника одного з департаментів КМДА, через недбалість якого місто суттєво переплатило за генератори під час блекаутів. Переплата постачальнику склала 4,8 млн грн.

Слідство встановило, що у 2023 році 53-річний посадовець уклав договір із приватною компанією на закупівлю дизельних генераторів для пунктів обігріву. Проте чиновник не провів моніторинг ринкових цін, через що обладнання придбали за значно завищеною вартістю.

