Білий дім попросив Верховний суд скасувати захист для сирійців

Адміністрація Трампа домагається припинення тимчасового статусу TPS для близько 7 тисяч громадян Сирії

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Верховного суду з проханням дозволити скасувати правовий захист, який дає змогу приблизно 7 тисячам сирійців тимчасово проживати та працювати у країні без ризику депортації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Йдеться про припинення дії програми тимчасового захищеного статусу (Temporary Protected Status, TPS), яка надає захист громадянам держав, що переживають кризу. Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем заявила, що федеральний окружний суддя в Нью-Йорку перевищив свої повноваження, заблокувавши рішення адміністрації щодо скасування TPS для сирійців.

За її словами, адміністрація вважає, що суд не мав підстав зупиняти виконання урядового рішення. Саме тому Білий дім просить Верховний суд втрутитися та дозволити припинити дію програми для громадян Сирії.

Це звернення стало аналогічним до двох клопотань щодо припинення TPS для громадян Венесуели. Верховний суд задовольнив їх торік у межах процедури, яку деякі критики називають «тіньовим розглядом».

Минулого тижня федеральний апеляційний суд відмовив Ноем у продовженні розгляду справи. У своєму рішенні суд зазначив, що попередні рішення Верховного суду щодо Венесуели не мають обов’язкової сили для сирійської справи, оскільки стосуються іншої країни та «не містять пояснень».

Раніше, Сполучені Штати розпочали збір нового тимчасового глобального імпортного мита у розмірі 10%, водночас адміністрація президента Дональда Трампа працює над підвищенням тарифу до 15%.