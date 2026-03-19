Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

«Містер Ніхто проти Путіна». Так, цей Оскар дістався саме Росії

Вивчаю свіжі оскароносні здобутки і сьогодні дійшли руки до «Містер Ніхто проти Путіна».

У нас часто представляли цю роботу як російську стрічку. І, по суті, це чиста правда. Бо зняв росіянин, зняв у Росії, це все про Росію... Вже інша справа - хто йому потім допоміг це все стулити докупи і «продати» так, що це залетіло аж на Оскар. Врешті формально ця стрічка дансько-чесько-німецька... І це, мабуть, має нас трохи заспокоїти.

Головний герой і, по суті, автор, оператор – реальний педагог-аніматор з-під Уралу Павло Таланкін. Він працював вчителем та організатором позакласної роботи в початковій школі №1 шахтарського містечка Карабаш (Челябінська область), був офіційним відеографом школи, вів зйомки усіх заходів, важливих уроків.

Таланкін два роки документував пропаганду в освітньому закладі: фіксував на камеру, як змінюється шкільна програма після початку повномасштабного вторгнення в Україну – «уроки про головне», мілітаристські пісні, костюмовані марширування, стрільби, майстеркласи від вагнерівців... Між ділом неформально спілкувався з дітьми про братів, які вже пішли воювати, з випускниками, яких вже мобілізують, зі своєю матір'ю... Про війну, про ставлення до всього, що відбувається навколо.

Павло зміг виїхати з Росії у 2024 році. Вивозив відеоматеріал на жорстких дисках, розуміючи, що йому загрожує за «дискредитацію армії». Після втечі Таланкін об'єднався з американським документалістом Девідом Боренштейном. Разом вони змонтували фільм. Прем'єра відбулася на фестивалі «Санденс» у 2025 році.

В Україні перемога цього фільму викликала неоднозначну реакцію. І я лише тепер склав свою думку. Високого мистецтва не бачу. Але... Це вже третій випадок за останні роки (після «Навального» та «20 днів у Маріуполі»), коли фільм про злочини Росії отримує головну документальну нагороду. І це добре. Критикувати фільм за фокус на «хороших росіянах» можна, але ця стрічка – також доказ злочинної пропаганди. І це важливо.

Півтори години нам показують, як держава штампує наступних «героїв війни» з дитинства, як клас перетворюють на казарму, уроки - на сеанси пропаганди, вчителів - на проповідників ненависті й покори. Саме тому путінська фраза «війни виграють не полководці, а шкільні вчителі» тут ключова. Війна в їхніх голова вже запрограмована на десятки років наперед. Це дуже банальна для нас, але не для західної аудиторії, оповідь про те, що вбивства починаються не з пострілу, а з брехні в класі від учителя історії. Він має страшний вигляд, обожнює Берію і... перевіряє дітей на вході металодетектором. Врешті саме страшний історик отримує безплатну квартиру як найкращий педагог міста.

Не нас, але західну аудиторію мають також вразити кадри з цвинтаря. Це чорний екран... Автор боявся знімати на камеру події там і записав лише звук: «Артьом, нет, нет, нет!». Ось чим закінчуються «уроки про головне»...

Росія вже звернулася в оргкомітет Оскара та ЮНЕСКО через «нарушение прав детей при создании и распространении фильма «Господин Никто против Путина»... Дійсно, усіх дітей з іменами показують незаблюреними. Виявляється, так можна)

Ну і в мене залишилося етично-риторичне питання до головного героя, якого справді хочуть тепер виставити героєм. Його літня мати трудиться в цій же школі. Таланкіна вже оголосили в місті ворогом, а що тепер робити цій жінці???

Він подумав?

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Читайте також

20-річний Родін виступає у танцях на льоду разом з Дарією Грімм
Перспективний фігурист відмовився змагатися за Росію
17 березня, 17:39
Пом'якшення санкцій США проти РФ через війну в Ірані. Чи справді варто хвилюватися?
Пом'якшення санкцій для РФ: які наслідки це може мати
16 березня, 17:57
Орбан заявив, що ЄС має скасувати заборону на імпорт російських енергоносіїв через ризик дефіциту та зростання цін
Орбан закликав ЄС скасувати санкції проти нафти й газу РФ
9 березня, 15:33
Прокурори спільно з іншими правоохоронцями працюють на місці трагедії
Ракетний удар по Харкову: Росія використала новий тип ракет
7 березня, 12:58
Українсько-російські переговори, схоже, зайшли в глухий кут
Війна в Ірані. Серед головних переможців – Росія
3 березня, 12:47
Наслідки падіння дрона біля будинка Філатова
У Дніпрі «Шахед» упав за 10 метрів від будинку мера Філатова
28 лютого, 15:47
Продаж активів «Лукойлу» відтермінували до квітня
США перенесли продаж активів «Лукойлу» на тлі перемовин із РФ
26 лютого, 17:47
Дехто з українських зірок виїхали до Росії, де вони продовжують жити та працювати
Хто з українських зірок виїхав за кордон під час війни: список артистів
24 лютого, 10:21
У Росії масово закривається ресторанний бізнес
У Росії масово закривається ресторанний бізнес
20 лютого, 01:58

Наслідки війни, про які ми ще не говоримо, але вони торкнулися кожного
Наслідки війни, про які ми ще не говоримо, але вони торкнулися кожного
«Я не підривав «Дружбу», але мене змушують її відновити». Головне із зустрічі президента з журналістами
«Я не підривав «Дружбу», але мене змушують її відновити». Головне із зустрічі президента з журналістами
Контрнаступ-2023 триває досі. Військові відповіли Залужному
Контрнаступ-2023 триває досі. Військові відповіли Залужному
Ексміністр Галущенко керує СІЗО зі своєї камери (документ)
Ексміністр Галущенко керує СІЗО зі своєї камери (документ)
Фемінітиви. Контрреволюція чи перемога здорового глузду?
Фемінітиви. Контрреволюція чи перемога здорового глузду?

Новини

В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Вчора, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Вчора, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Вчора, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Вчора, 10:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
