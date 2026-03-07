Ракетний удар по Харкову: Росія використала новий тип ракет

Прокуратура розпочала розслідування воєнного злочину

Сьогодні вночі, 7 березня 2026 року, близько 01:35, російські окупаційні війська здійснили черговий цинічний напад на житловий квартал Харкова. Ворожа ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі міста, що призвело до масштабних руйнувань та численних жертв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок влучання ракети повністю зруйновано один із під’їздів будинку – з першого по п’ятий поверх. Станом на 08:40 ранку рятувальні служби підтвердили:

Загиблі: 8 осіб, серед яких – двоє дітей.

Постраждалі: 15 осіб, зокрема троє дітей.

Ситуація на місці: Пошуково-рятувальна операція триває, оскільки під завалами ще залишаються люди.

За попередньою інформацією, для атаки ворог використав ракету «Изделие-30». Наразі Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями працюють на місці трагедії: проводять фіксацію наслідків збройної агресії РФ та збирають докази чергового воєнного злочину, які згодом будуть передані до міжнародних судових інстанцій.

