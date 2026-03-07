Головна Країна Події в Україні
Ракетний удар по Харкову: Росія використала новий тип ракет

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Ракетний удар по Харкову: Росія використала новий тип ракет
Прокурори спільно з іншими правоохоронцями працюють на місці трагедії
фото: ДСНС Харківщини

Прокуратура розпочала розслідування воєнного злочину

Сьогодні вночі, 7 березня 2026 року, близько 01:35, російські окупаційні війська здійснили черговий цинічний напад на житловий квартал Харкова. Ворожа ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі міста, що призвело до масштабних руйнувань та численних жертв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок влучання ракети повністю зруйновано один із під’їздів будинку – з першого по п’ятий поверх. Станом на 08:40 ранку рятувальні служби підтвердили:

  • Загиблі: 8 осіб, серед яких – двоє дітей.
  • Постраждалі: 15 осіб, зокрема троє дітей.
  • Ситуація на місці: Пошуково-рятувальна операція триває, оскільки під завалами ще залишаються люди.

За попередньою інформацією, для атаки ворог використав ракету «Изделие-30». Наразі Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями працюють на місці трагедії: проводять фіксацію наслідків збройної агресії РФ та збирають докази чергового воєнного злочину, які згодом будуть передані до міжнародних судових інстанцій.

Як відомо, рятувальні роботи на місці влучання російської ракети у житловий будинок у Харкові тривають. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої людини. Станом на зараз підтверджено загибель вісьмох людей. Пошуково-рятувальні операції продовжуються в цілодобовому режимі, попри складні умови та ризики повторних обстрілів. Рятувальники ДСНС продовжують ретельно обстежувати кожну секцію зруйнованого під’їзду, намагаючись знайти тих, хто ще може перебувати під уламками.

Нагадаємо, що внаслідок цього цинічного удару по цивільній інфраструктурі Харкова, здійсненого минулої ночі, також постраждало 15 осіб, серед яких двоє дітей.

Як відомо, у Харкові триває рятувальна операція на місці влучання ворожої балістичної ракети у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі. Під час розбору завалів рятувальники деблокували тіла нових жертв. Станом на ранок 7 березня 2026 року підтверджено загибель семи осіб, серед яких – двоє дітей: 13-річна дівчинка та хлопчик.

«Під час розбору завалів рятувальники вилучили тіло загиблої дитини», – зазначили рятувальники.

Внаслідок влучання було майже повністю зруйновано один із під’їздів будинку з першого по п’ятий поверх. Також на місці виникла масштабна пожежа на площі близько 300 кв. м.

Теги: Харків прокуратура ракета росія

