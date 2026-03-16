Оскар-2026: всі переможці найголовнішої кінопремії року

Стало відомо, які актори та фільми перемогли у цьогорічному «Оскарі»

У Лос-Анджелесі відбулася пройшла 98-ма церемонія нагородження премії «Оскар». Американська кіноакадемія оголосила переможців у 24 номінаціях. Про це пише «Главком» із посиланням на

Переможці премії Оскар-2026

Найкращий актор року

Майкл Б. Джордан отримав Оскар за найкращу чоловічу роль у фільмі «Грішники» фото: Getty Images

Майкл Бекарі Джордан переміг у номінації «Оскара» «Найкращий актор року». Він зіграв роль у стрічці «Грішники». Букмекери прогнозували перемогу в номінації саме Майклу Б. Джордану.

Найкраща акторка року

Джессі Баклі отримала Оскар за найкращу жіночу роль у фільмі «Гамнет» фото: Getty Images

У номінації «Найкраща актриса» на щорічній кінопремії «Оскар» перемогла Джессі Баклі. Акторка здобула перемогу за роль дружини Вільяма Шекспіра Агнес у фільмі «Гамнет». Букмекери прогнозували перемогу Джессі Баклі у цій номінації.

Найкращий режисер

Пол Томас Андерсон отримав Оскар за режисерську роботу над за фільмом «Одна битва за іншою» фото: Getty Images

Пол Томас Андерсон отримав «Оскар» в номінації «Найкращий режисер» за роботу над фільмом «Одна битва за іншою».

Найкращий фільм

ОДНА БИТВА ЗА ІНШОЮ

Найкращим фільмом на Оскара-2026 стала стрічка «Одна битва за іншою».

Найкраща акторка другого плану

Емі Медіган отримала Оскар за найкращу жіночу роль другого плану за фільм «Зброя» фото з відкритих джерел

Лауреатка премій Гільдії кіноакторів США Емі Мадіган отримала «Оскар» у номінації «Найкраща акторка другого плану». Емі Мадіган зіграла головну роль у фільмі «Зброя».

Найкращий актор другого плану

Шонн Пен отримав Оскар за роль у фільмі «Одна битва за іншою» фото: IMDB

У номінації «Найкращий актор другого плану» переміг Шон Пенн. Він зіграв головного героя у фільмі «Одна битва за іншою». Серед напарників по сцені актора відомі зірки Леонардо Ді Капріо та Теяна Тейлор.

Відомо, що Шон Пенн не прийшов на церемонію нагородження премії Оскар-2026. Під час вручення йому статуетки «Оскара», він перебував на шляху до України.

Найкращий повнометражний документальний фільм

У номінації «Найкращий документальний фільм» переміг фільм про Путіна фото: Getty Images

«Найкращим документальним фільмом» на Оскарі-2026 було обрано документальну датсько-чеську стрічку «Містер Ніхто проти Путіна» про пропаганду в російських школах.

Найкращий короткометражний документальний фільм

УСІ ПОРОЖНІ КІМНАТИ

У номінації «Найкращий короткометражний документальний фільм» перемогла стрічка «Усі порожні кімнати». У короткому документальному фільмі увічнюють пам’ять дітей, які загинули під час стрілянини в школах.

Найкращий анімаційний фільм

Фільм «Кейпоп-мисливиці на демонів» став переможцем «Оскара» в одній з номінацій фото: Netflix

Фільм «Кейпоп-мисливиці на демонів» став переможцем у цій номінації. Стрічка встановила низку рекордів на Netflix.

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

кадр з фільму «Дівчина, яка плакала перлами»

У номінації «Найкращий короткометражний анімаційний фільм» переміг фільм режисера Кріса Левіса «Дівчина, яка плакала перлами».

Найкращий міжнародний фільм

кадр з фільму «Сентиментальна цінність»

Стрічка кінорежисера та сценариста Йоакіма Трієра «Сентиментальна цінність» стала найкращим міжнародним фільмом.

Номінації «Найкращий дизайн костюмів» та «Найкращий грим і зачіска»

Франкенштайн

Найкращий постановочний дизайн

Найкращим художником-постановником та художницею-постановницею було обрано

Тамару Деверелл та Шейна В'єо за роботу над фільмом «Франкенштейн».

Кращий адаптований сценарій

Оскароносний фільм «Одна битва за іншою» приніс своєї автору ще одну нагороду фото з відкритих джерел

Оскароносний фільм Пола Томас Андерсона «Одна битва за іншою» приніс своєї автору ще одним «Оскар» у номінації «Найкращий адаптований сценірій».

Найкращий оригінальний сценарій

ГРІШНИКИ

Американська кіноакадемія відзначила оригінальний сценарій «Грішників» Раяна Куґлера.

Найкраща операторська робота

Американська кінооператорка Отам Дюраль Аркапау перемогла у номінації «Найкраща операторська робота» за роботу над фільмом «Грішники». Це було вперше в історії, коли цю нагороду здобула жінка.

Найкращий монтаж фільму

ОДНА БИТВА ЗА ІНШОЮ

Енді Юргенссон отримала перемогу «Оскар» за роботу над фільмом «Одна битва за іншою».

Найкраща оригінальна пісня

Golden

Пісня Golden у фільмі «Кейпоп-мисливиці на демонів» стала найкращою та отримала «Оскар».

Найкращий кастинг-директор

На церемонії Оскар-2026 вперше вручили нагороду в номінації «Найкращий кастинг» фото: АР

Кассандра Кулукундіс отримала «Оскар» за роботу із акторським складом у фільмі «Одна битва за іншою».

Найкращий оригінальний саундтрек

Шведський композитор Людвіг Йоранссон переміг у номінації «Найкращий оригінальний саундтрек» за музику до фільму «Грішники».

Найкращі візуальні ефекти

Аватар: Вогонь і Попіл

Третя частина франшизи популярного режисера Джеймса Кемерона «Аватар», фільм «Аватар: Вогонь і попіл» отримав «Оскар» у номінації «Найкращі візуальні ефекти».

Найкращий звук

F1

Гарет Джон, Ел Нельсон, Гвендолін Єйтс Віттл, Гері А. Ріццо та Хуан Перальта перемогли на «Оскарі» за роботу над фільмом «F1: Фільм» в номінації «Найкращий звук».

Найкращий ігровий короткометражний фільм

Номінацію «Найкращий ігровий короткометражний фільм» розділили два фільми «Співаки» та «Двоє людей, що обмінюються слиною».

Нагадаємо 15 березня 2026 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія «Оскар». Ведучим Оскара-2026 став американський комік і телеведучий Конан О’Браєн. Він уже вдруге поспіль провів церемонію. Під час церемонії оголосили переможців у 24 номінаціях, відзначивши найкращі фільми та досягнення світового кінематографа за минулий рік.

Раніше «Главком» повідомляв повний список номінантів на премію Оскар-2026. Цьогорічний список претендентів охоплює як масштабні голлівудські проєкти, так і авторське кіно з різних країн. До слова, серед цьогорічних абсолютних фаворитів були стрічки «Грішники», «Франкенштейн» та «Гамнет».

На «Оскар» у категорії «Найкращі грим і зачіски» номінували фільм «Незламний», у якому взяв участь український боксер-чемпіон Олександр Усик. Втім, це єдина хороша новина для України, адже цьогорічне визначення номінантів премії стало для нас суцільним розчаруванням. Серед претендентів на премії – жодної української документалки, і це попри високі оцінки та схвальні відгуки зарубіжних критиків.