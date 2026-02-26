Головна Світ Політика
США перенесли продаж активів «Лукойлу» на тлі перемовин із РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
США перенесли продаж активів «Лукойлу» на тлі перемовин із РФ
Продаж активів «Лукойлу» відтермінували до квітня
фото: Reuters

OFAC відтермінувало укладання угод щодо активів підсанкційної російської компанії на тлі переговорного процесу

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США продовжило крайній термін укладання угод із продажу міжнародних активів російської підсанкційної компанії «Лукойл» із 28 лютого до 1 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними джерел агентства, рішення американської сторони може бути пов’язане з переговорами щодо припинення російсько-української війни. Співрозмовники Reuters стверджують, що під час консультацій США розглядають активи «Лукойлу» як «розмінну монету».

За їхніми словами, тема санкцій проти найбільших російських нафтових компаній неодноразово порушувалася в межах останніх раундів переговорів. Зокрема, йдеться про обмеження щодо компаній «Роснефть» і «Лукойл», які залишаються ключовими елементами санкційної політики Вашингтона проти російського енергетичного сектору.

Reuters зазначає, що після запровадження санкцій проти цих компаній у жовтні OFAC уже тричі продовжувало терміни, відведені потенційним покупцям для укладання угод із продажу активів. Раніше процесом продажу активів «Лукойлу» займалося безпосередньо Управління з контролю за іноземними активами, однак останнім часом до нього долучилися високопосадовці Білого дому, Міністерства фінансів і Державного департаменту США. Це свідчить про зростання політичної ваги питання та його зв’язок із ширшим переговорним порядком денним.

Водночас представники американських відомств не відповіли на запити журналістів щодо того, чи справді продовження терміну продажу активів пов’язане з мирними переговорами. Офіційних підтверджень такої прив’язки наразі немає.

Нагадаємо, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон тисне на Москву, аби завершити війну в Україні. Однак терпіння американського президента Дональда Трампа до тривалості війни «не безмежне».

