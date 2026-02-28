У Дніпрі «Шахед» упав за 10 метрів від будинку мера Філатова

Філатов наголосив, що не натякає на замах, адже у прифронтовому Дніпрі кожен може опинитися на його місці

У Дніпрі під час російської атаки «Шахедами» збитий дрон упав за десять метрів від будинку мера Бориса Філатова. Як інформує «Главком», про це він повідомив у Telegram.

«Збитий «Шахед» упав за 10 метрів від мого приватного будинку. Не за 100, не за 500, не десь там на обрії. За 10. Ситуацію тут врятувала звичайна товста підпірна стінка», – розповів Філатов.

Він зазначив, що під час війни у прифронтовому Дніпрі дрон може впасти будь-де, тому про цілеспрямований замах на нього, ймовірно, не йдеться.

«Під час повномасштабної війни у прифронтовому Дніпрі кожен може опинитися на моєму місці. І багато хто такий досвід уже мав. Зараз – просто моя черга», – написав Філатов.

Нагадаємо, Вночі 28 лютого російська окупаційна армія атакувала українські міста безпілотниками. У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. У одному із районів сталася пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав.

Як відомо, у ніч на 17 лютого російські окупаційні війська атакували Дніпро. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За повідомленням ОВА, в одному з районів сталася пожежа, пошкоджено адміністративну будівлю та автомобілі.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого російські терористи вдарили по Дніпру балістичними ракетами та безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей. Отримали поранення немовля та чотирирічна дівчинка. Дітям надається уся необхідна медична допомога.