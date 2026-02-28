Головна Країна Події в Україні
У Дніпрі «Шахед» упав за 10 метрів від будинку мера Філатова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Наслідки падіння дрона біля будинка Філатова
фото: Олександр Ганжа/Telegram

Філатов наголосив, що не натякає на замах, адже у прифронтовому Дніпрі кожен може опинитися на його місці

У Дніпрі під час російської атаки «Шахедами» збитий дрон упав за десять метрів від будинку мера Бориса Філатова. Як інформує «Главком», про це він повідомив у Telegram.

«Збитий «Шахед» упав за 10 метрів від мого приватного будинку. Не за 100, не за 500, не десь там на обрії. За 10. Ситуацію тут врятувала звичайна товста підпірна стінка», – розповів Філатов.

У Дніпрі «Шахед» упав за 10 метрів від будинку мера Філатова фото 1

Він зазначив, що під час війни у прифронтовому Дніпрі дрон може впасти будь-де, тому про цілеспрямований замах на нього, ймовірно, не йдеться.

«Під час повномасштабної війни у прифронтовому Дніпрі кожен може опинитися на моєму місці. І багато хто такий досвід уже мав. Зараз – просто моя черга», – написав Філатов.

Нагадаємо, Вночі 28 лютого російська окупаційна армія атакувала українські міста безпілотниками. У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. У одному із районів сталася пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав.

Як відомо, у ніч на 17 лютого російські окупаційні війська атакували Дніпро. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За повідомленням ОВА, в одному з районів сталася пожежа, пошкоджено адміністративну будівлю та автомобілі.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого російські терористи вдарили по Дніпру балістичними ракетами та безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей. Отримали поранення немовля та чотирирічна дівчинка. Дітям надається уся необхідна медична допомога.

Теги: пожежа росія Борис Філатов армія Дніпро

