Хто з українських зірок виїхав за кордон під час війни: список артистів

Дехто з українських зірок виїхали до Росії, де вони продовжують жити та працювати

Деякі українські артисти втекли до Росії під час війни

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато зірок виїхали з країни. Деякі з них навіть переїхали до Росії та стали на бік ворога. «Главком» розповів про українських зірок, які виїхали з країни під час війни.

Оксана Байрак

Оксана Байрак втекла до Росії фото з відкритих джерел

Українська режисерка та продюсерка Оксана Байрак народилася в Сімферополі. Серед її відомих робіт в Україні були фільми: «Ніщо не трапляється двічі», «Поділись щастям своїм», «Щоб побачити веселку, треба пережити дощ», «Аврора», «Жіноча інтуїція».

Водночас до початку повномасштабного вторгнення Байрак неодноразово виказувала прихильність Росії та Путіну. Після повномасштабного вторгнення режисерка втекла до РФ. Сьогодні Оксана Байрак продовжує працювати в Росії, знімати там фільми та підтримувати путінський режим.

Юрій Бардаш

Юрій Бардаш втік до РФ через Грузію фото: російські ЗМІ

Юрій Бардаш був українським співаком, проте зараз він відомий, як російський продюсер, адже після початку російського вторгнення він втік до РФ через Грузію. Юрій Бардаш був продюсером таких українських проєктів, як Quest Pistols та «Грибы».

Бардаш отримав 10 років вʼязниці за підтримку російської агресії фото з відкритих джерел

Після втечі до Росії Юрій Бардаш навіть отримав російське громадянство. До того ж він почав в Росії активну інформкампанію на підтримку окупантів. В інфопросторі колишній український співак поширює завчені тези російської пропаганди. За відповідну діяльність Служба безпеки України оголосила підозру Юрію Бардашу. А згодом стало відомо, що продюсерові заочно винесли вирок у вигляді 10 років позбавлення волі за підтримку російської агресії.

Таїсія Повалій

Таїсія Повалій мріє про окупацію Києва фото з відкритих джерел

Таїсія Повалій обрала стати на бік ворога ще давно. Колишня українська співачка відкрито підтримує російську агресію, мріє про окупацію Києва та продовжує жити й працювати у РФ. Повалій також отримала російське громадянство 24 серпня 2023 року. Водночас Володимир Зеленський запровадив персональні санкції стосовно Таїсії Повалій терміном на п’ять років.

Нещодавно Повалій вчергове висловилася про війну в Україні та заявила, що їй дуже треба, аби Київ став російським, щоб повернутися у свій маєток.

Ані Лорак

Ані Лорак отримала російське громадянство колаж: glavcom.ua

Співачка Ані Лорак, справжнє ім'я – Кароліна Куєк, ще до початку повномасштабного вторгнення активно співпрацювала з Росією. Після 24 лютого 2022 року співачка залишилася на боці РФ. До цього вона заявляла, що на неї тиснуть в Україні, тому з 2017 року вона не виступала на Батьківщині.

У 2024 році Ані Лорак вирішила підтвердити свою позицію та заявила про бажання отримати російське громадянство. Того ж року Володимир Зеленський позбавив її почесного звання «Народний артист України». Врешті у червні 2025 року співачка отримала російський паспорт.

Олег Винник

Після початку вторгнення Винник виїхав до Німеччини фото з відкритих джерел

Український співак Олег Винник виїхав до Німеччини з України на початку повномасштабного вторгнення. Ця подія стала приводом для поширення різних теорій, як співак покинув країну. На тривалий час Олег Винник зник із соцмереж та медійного простору.

Проте згодом почав виступати у Німеччині та навіть виконувати свій російськомовний репертуар, що також викликало хвилю критику, як і його перетин кордону. На це питання співак дав відповідь. Торік Олег Винник почав вести свої соцмережі та заявив, що виїхав з країни, як резидент Німеччини, де він проживає з 2000 року. Попри виконання російських пісень та тривале мовчання Винник вважає, себе патріотом та нещодавно дав інтерв’ю українською мовою.

Дмитро Ступка

Дмитро Ступка виїхав за кордон у 2021 році фото: скриншот Instagram

Український актор Дмитро Ступка, онук відомого українського артиста Богдана Ступки виїхав за кордон у 2021 році. Актор не планує повертатися в Україну через безпекові питання. За його словами, він боїться, що може загинути від російських дронів.

Відомо, що 23 лютого 2022 року Дмитро Ступка летів до Києва, саме у літаку він дізнався, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Тоді актор не зміг потрапити до України через перекриті кордони і повернувся в США. Дмитро Ступка продовжує ділитися у соцмережах своїм життям в Америці, що неодноразово викликало критику в мережі серед українців.

Тетяна Денисова

Тетяна Денисова отримала російський паспорт у 2021 році фото з відкритих джерел

Хореографка та ексуддя українського шоу «Танцюють всі» Тетяна Денисова втекла до Росії на початку повномасштабного вторгнення. Після цього зрадниця почала працювала на російському телебаченні. Ще з 2017 року Тетяна Денисова влаштовувала свою кар’єру й в Росії.

У грудні 2021 року Тетяна Денисова вже отримала російський паспорт, але продовжувала працювати в Україні. На момент повномасштабного вторгнення Денисова була в Україні та раділа, що змогла повернутися додому вчасно.

Однак у 2024 році хореографка покинула Україну та згодом засвітилася на російському телебаченні. Вона стала зіркою російського проєкту «Новые танцы», що транслювався на пропагандистському каналі ТНТ. Проте згодом стало відомо, що Тетяна Денисова перебуває у Німеччині. Наразі вона мовчить про війну в Україні.

Руслан Ханумак

Руслан Ханумак виїхав до США під час війни фото з відкритих джерел

Український комік Руслан Ханумак виїхав до США у 2024 році. Це стало приводом для гучного скандалу в медіа. Своє рішення гуморист пояснив тим, що він хоче бути поруч зі своїм сином. Як саме 36-річний артист виїхав за кордон під час війни невідомо.

Напередодні повномасштабного вторгнення Руслан Ханумак в разом з дружиною блогеркою Аліною Шаманською та сином виїхав на відпочинок до США. Там родина затрималася на місяці, коли почалося вторгнення, шанувальники почали критикувати коміка. Врешті він повернувся в Україну у 2023 році, але згодом знову поїхав за кордон.