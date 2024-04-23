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Сили ППО збили всі дрони, що летіли на Київ: деталі атаки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сили ППО збили всі дрони, що летіли на Київ: деталі атаки
фото ілюстративне

У столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих

Сили протиповітряної оборони збили всі безпілотники, якими війська РФ атакували Київ у ніч на 21 квітня. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з території Курської області (РФ), пролетіли крізь Сумщину, Черкащину і заходили на Київ з південно-західного напрямку.

Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені. Тип та кількість оприлюднять Повітряні Сили.

За словами Сергія Попка, у столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих (дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються).

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня в столиці пролунала серія вибухів одразу після оголошення тривоги. 

«В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

У Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА з південного заходу.

До слова, у ніч на 23 квітня в Одесі через атаку російських безпілотників постраждало семеро людей. Щонайменше 14 квартир пошкоджено.

Теги: вибух Київ системи ППО

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