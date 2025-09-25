Зеленський заявив, що готовий піти у відставку після закінчення війни

Президент стверджує, що вибори в Україні можливі лише після припинення вогню

Володимир Зеленський: «Моя мета – закінчити війну, а не продовжувати балотуватися на посаду»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру керувати країною в мирний час. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтервʼю президента для Axios.

За словами українського лідера, він готовий піти у відставку після закінчення війни з Російською Федерацією. Глава держави також пообіцяв, що звернеться до парламенту з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто перемир'я.

За словами президента, він розуміє, що люди можуть хотіти «лідера з новим мандатом», який ухвалить важливі рішення, необхідні для досягнення довгострокового миру. «Під час перемир'я, я думаю, безпека може дати можливість провести вибори. Це можливо», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів у країні можливе лише після досягнення режиму припинення вогню. Глава держави підкреслив, що безпека громадян і підтримка союзників є необхідними для організації голосування.

Раніше Зеленський казав, що був би задоволений, якби вибори вже відбулися, адже ця тема лише створює «колотнечу».

До слова, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповідав, що парламент працює над підготовкою до виборів. Перед депутатами стоять питання, як голосувати військовим та українцям за кордоном тощо.