Вибори у Молдові: скорочено кількість дільниць для Придністров'я

Жителі Придністров'я голосують на 12 дільницях, частина з них – поза зоною безпеки

Сьогодні, 28 вересня, під час парламентських виборів у Молдові, жителі Придністровського регіону стикаються з ускладненнями при голосуванні, оскільки кількість доступних дільниць була суттєво скорочена та змінено їхнє розташування. Цього разу для жителів Придністров'я відкрито лише 12 виборчих дільниць, тоді як раніше їх було 30. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на News Maker.

Як зазначає видання, частину дільниць, які традиційно розташовувалися у зоні безпеки, перенесли вглиб території, контрольованої Кишиневом. Це рішення було пояснено можливими провокаціями. Жителі найбільших міст регіону, Тирасполя та Бендер, здебільшого, голосують на двох дільницях, відкритих у місті Нові Анени.

Один із виборців, який прибув на дільницю, прокоментував процес перетину умовного кордону:

«Було складно добиратися. Нашій поліції дали, напевно, якусь вказівку, тому що вони вимагали всі документи: молдавське посвідчення, молдавське водійське посвідчення, страховий поліс. Не у всіх громадян Придністров’я є поліс», – розповів чоловік, додавши, що потік машин невеликий.

Як відомо, у Республіці Молдова розпочалися чергові парламентські вибори. Громадяни країни обирають 101 депутата, які сформують законодавчий орган на найближчі чотири роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на News Maker.

У виборчій кампанії беруть участь 15 партій, чотири блоки та чотири незалежні кандидати. Очікується, що основна боротьба розгорнеться між:

Партія «Дія і солідарність» (PAS) – чинна провладна партія.

Патріотичний блок – коаліція, яка складається з соціалістів, комуністів, партії «Серце Молдови» та партії «Майбутнього Молдови».

Для голосування громадян Молдови за кордоном відкрито 301 дільницю. Найбільша кількість дільниць знаходиться в Італії (75), Німеччині (36), Франції (26), Великій Британії (24) та Румунії (23). У 10 країнах, зокрема у США та Канаді, також передбачено голосування поштою.

Нагадаємо, 27 вересня в адміністрації президентки Молдови попередили громадян про нову хвилю фейкових повідомлень у соцмережах щодо нібито відправки молдовських військових в Україну для участі у війні проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NewsMaker.

Прессекретар Маї Санду Ігор Захаров наголосив, що йдеться про відверту дезінформацію, мета якої – залякати людей і посіяти недовіру в суспільстві. Він підкреслив, що Молдова залишається нейтральною державою.