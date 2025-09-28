Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибори у Молдові: скорочено кількість дільниць для Придністров'я

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Вибори у Молдові: скорочено кількість дільниць для Придністров'я
Частину дільниць, які традиційно розташовувалися у зоні безпеки, перенесли вглиб території, контрольованої Кишиневом
фото: скріншот з відео

Жителі Придністров'я голосують на 12 дільницях, частина з них – поза зоною безпеки

Сьогодні, 28 вересня, під час парламентських виборів у Молдові, жителі Придністровського регіону стикаються з ускладненнями при голосуванні, оскільки кількість доступних дільниць була суттєво скорочена та змінено їхнє розташування. Цього разу для жителів Придністров'я відкрито лише 12 виборчих дільниць, тоді як раніше їх було 30. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на News Maker.

Як зазначає видання, частину дільниць, які традиційно розташовувалися у зоні безпеки, перенесли вглиб території, контрольованої Кишиневом. Це рішення було пояснено можливими провокаціями. Жителі найбільших міст регіону, Тирасполя та Бендер, здебільшого, голосують на двох дільницях, відкритих у місті Нові Анени.

Один із виборців, який прибув на дільницю, прокоментував процес перетину умовного кордону:

«Було складно добиратися. Нашій поліції дали, напевно, якусь вказівку, тому що вони вимагали всі документи: молдавське посвідчення, молдавське водійське посвідчення, страховий поліс. Не у всіх громадян Придністров’я є поліс», – розповів чоловік, додавши, що потік машин невеликий.

Як відомо, у Республіці Молдова розпочалися чергові парламентські вибори. Громадяни країни обирають 101 депутата, які сформують законодавчий орган на найближчі чотири роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на News Maker.

У виборчій кампанії беруть участь 15 партій, чотири блоки та чотири незалежні кандидати. Очікується, що основна боротьба розгорнеться між:

  • Партія «Дія і солідарність» (PAS) – чинна провладна партія.
  • Патріотичний блок – коаліція, яка складається з соціалістів, комуністів, партії «Серце Молдови» та партії «Майбутнього Молдови».

Для голосування громадян Молдови за кордоном відкрито 301 дільницю. Найбільша кількість дільниць знаходиться в Італії (75), Німеччині (36), Франції (26), Великій Британії (24) та Румунії (23). У 10 країнах, зокрема у США та Канаді, також передбачено голосування поштою.

Нагадаємо, 27 вересня в адміністрації президентки Молдови попередили громадян про нову хвилю фейкових повідомлень у соцмережах щодо нібито відправки молдовських військових в Україну для участі у війні проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NewsMaker.

Прессекретар Маї Санду Ігор Захаров наголосив, що йдеться про відверту дезінформацію, мета якої – залякати людей і посіяти недовіру в суспільстві. Він підкреслив, що Молдова залишається нейтральною державою.

Читайте також:

Теги: Молдова вибори парламент Придністров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Молдові стартували парламентські вибори
У Молдові стартували парламентські вибори
Сьогодні, 09:15
У Молдові ширяться фейки про відправку молдовських військ для війни з РФ
У Молдові ширяться фейки про відправку молдовських військ для війни з РФ
Сьогодні, 02:47
Молдова утримуватиме Плахотнюка у в'язниці №13 у Кишиневі
Греція екстрадувала олігарха-втікача Плахотнюка до Молдови
25 вересня, 11:24
Вибори у Молдові. Україні треба готуватись до...
Вибори у Молдові. Україні треба готуватись до...
25 вересня, 07:23
Експрезидент Молдови Ігор Додон звинуватив правлячу партію у «спробі залякати» опозицію
У Молдові відбулося понад дві сотні обшуків у справі про підготовку масових заворушень
22 вересня, 12:05
Зеленський ввів у дію три санкційних пакети
Зеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
20 вересня, 18:47
14 вересня в російській федерації пройшов так званий єдиний день голосування
Україна не визнає результатів «виборів» РФ – заява МЗС
15 вересня, 14:59
Низка політиків у Німеччині померли перед виборами
Перед муніципальними виборами у Німеччині померли 16 кандидатів
5 вересня, 17:36
Зеленського помітили в автобусі
«За проїзд передаємо»: українці відреагували на поїздку Зеленського в автобусі (фото)
29 серпня, 16:22

Політика

Вибори в Молдові: явка перевищила 15%
Вибори в Молдові: явка перевищила 15%
Парламентські вибори в Молдові: Санду закликала «врятувати країну своїм голосом»
Парламентські вибори в Молдові: Санду закликала «врятувати країну своїм голосом»
Вибори у Молдові: скорочено кількість дільниць для Придністров'я
Вибори у Молдові: скорочено кількість дільниць для Придністров'я
У Молдові стартували парламентські вибори
У Молдові стартували парламентські вибори
ООН відновила масштабні санкції проти Ірану через провал ядерних переговорів
ООН відновила масштабні санкції проти Ірану через провал ядерних переговорів
Трамп проведе переговори з лідерами Конгресу через ризик урядового «шатдауну»
Трамп проведе переговори з лідерами Конгресу через ризик урядового «шатдауну»

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua