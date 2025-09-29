Вибори в Молдові. ЦВК опрацювала 100% голосів

До майбутнього парламенту проходять два виборчі блоки і три партії

Центральна виборча комісія Молдови завершила підрахунок голосів виборців. Найбільше голосів набрала проєвропейська «Дія і солідарність». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт ЦВК Молдови.

За результатами голосування, до майбутнього парламенту проходять два виборчі блоки і три партії. Перше місце посіла «Дія і солідарність» з результатом 50,2% голосів. На другому місці проросійський Патріотичний блок, за який проголосували 24,17% виборців. Блок «Альтернатива» отримав 7,96% голосів. Крім нього, до парламенту можуть пройти «Наша партія» з результатом 6,2% і партія «Демократія вдома» – набрала 5,62%.

Нагадаємо, 28 вересня 2025 року громадяни обирали не лише новий парламент, але й подальший зовнішній курс своєї країни. Інтрига цих виборів була закручена довкола того, чи зможе прозахідно орієнтована президентка Молдови Мая Санду сформувати свою коаліцію. Якби її партія «Дія і солідарність» втратила більшість у парламенті, це могло б змінити курс країни. Адже досі саме контроль над парламентом дозволяв Санду продовжувати рух на зближення з Євросоюзом. А якби кермо у законодавчому органі опинилося у руках відверто проросійського «Патріотичного виборчого блоку» (ВЕР) на чолі з колишнім президентом Молдови Ігорем Додоном, шампанське відкривали б у Москві.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Молдови Маєю Санду та привітав її з перемогою проєвропейських сил на нещодавніх парламентських виборах. Зеленський наголосив, що результати голосування продемонстрували стійкість Молдови перед агресивним впливом Росії.