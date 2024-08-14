Донька Фаріон розповіла, що вразило слідчих у квартирі її матері

У квартирі мовознавиці було дуже багато книг

У квартирі знайдено аркуш паперу, на якому Ірина Фаріон записала плани щодо випуску своєї авторської програми

Після вбивства Ірини Фаріон, у межах слідчих дій правоохоронці провели огляд квартири, де мешкала мовознавиця, і були здивовані тим, що вони там побачили. Про це розповіла донька Фаріон – Софія Семчишин – в інтерв'ю ТСН.

«Розумієте, це (домівка – ред.) є така сакральна річ, куди намагаєшся нікого не пускати. Але коли зайшли слідчі, вони зауважили, що це квартира, де є мільйони книг і більше нічого… І багато меду, тому що вона любила каву з медом. Це їх так здивувало», – розповіла Софія Семчишин.

Вона додала, що у квартирі також знайшли аркуш паперу, на якому Ірина Фаріон записала плани щодо випуску своєї авторської програми «Ген українців».

Зокрема, мовознавиця збиралася у вересні поширити відео про повстанського генерала Івана Трейка – останній випуск програми, який вона встигла записати.

фото: скріншот

«Я впевнена, вона не відчувала, що станеться», – додала донька мовознавиці.

Раніше донька мовознавиці Ірини Фаріон – Софія Семчишин – висловилась про сплеск суспільної уваги до ідей та висловлювань матері після її вбивства, а також поділилася, що буде далі з доробком Фаріон.

Нагадаємо, на Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. Того ж вечора колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні.

Згодом cтало відомо, що у вбивстві підозрюють 18-річного дніпрянина. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

До слова, Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.