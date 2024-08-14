Вбивство Фаріон: поліція надала охорону доньці мовознавиці
Охорону забезпечено у межах кримінального провадження, в якому бере участь донька загиблої мовознавиці
Щодо доньки загиблої мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон Софії Семчишин застосовані заходи безпеки,вона отримала охорону. Про це повідомила речниця Національної поліції України Олена Бережна у коментарі «Укрінформ».
Працівники Головного управління Національної поліції у Львівській області забезпечують охорону для доньки Ірини Фаріон Софії Семчишин.
За словами речниці Нацполіції, охорону забезпечують у межах кримінального провадження, в якому бере участь донька загиблої мовознавиці.
«Такі заходи вживаються відповідно до Закону «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», – зазначила Бережна.
Нагадаємо, на Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. Того ж вечора колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні.
Згодом cтало відомо, що у вбивстві підозрюють 18-річного дніпрянина. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.
Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.
До слова, Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.
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