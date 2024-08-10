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Батьки підозрюваного у вбивстві Фаріон розповіли, як просувається справа

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Батьки підозрюваного у вбивстві Фаріон розповіли, як просувається справа
В'ячеслав Зінченко, підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон
фото: «Суспільне»

Тато 18-річного дніпрянина переконаний: із доказовою базою у справі проти його сина «все дуже сумно»

Батьки підозрюваного у вбивстві ексдепутатки та мовознавиці Ірини Фаріон, 18-річного дніпрянина В'ячеслава Зінченка, розповіли, як просувається справа та чому, на їхню думку, хлопець не скоював злочин. Про це вони розказали в інтерв’ю 11 каналу.

Мати В’ячеслава Олена Зінченко стверджує, що не вірить у те, що її син здатний на вбивство. За її словами, хлопець приїхав до Львова не для того, щоб скоїти злочин, а щоб зустрітися з друзями.

«Він приїхав зустрітися з друзями, погуляти по Львову і все. І приїхав додому, і вів далі нормальне, звичайне життя. А це інша справа, і треба шукати справжніх вбивць і замовників. І це ніяк не пов'язано з моїм сином. Доказів дійсно немає», – вважає жінка.

Батько хлопця Федір Зінченко заявив, що слідство не надало доказів, які начебто поліція знайшла в їхній квартирі, де було вказано, що хлопець «приховував це від батьків заради їхньої безпеки». 

«Слідство мені не доводило про існування цього листа і тим більше про вміст цього листа. Я був на допиті, і слідчий нічого такого не розповідав. Не показав мені, що він десь листувався з якимись ультраправими рухами. Нема нічого. Цього нема в клопотанні про обрання запобіжного заходу. Тому взагалі з доказовою базою все дуже сумно», – каже батько підозрюваного.

Нагадаємо, на Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. Того ж вечора колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні.

Згодом cтало відомо, що можливим вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон є 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї. 

До слова, Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.

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Теги: кримінал вбивство Ірина Фаріон

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