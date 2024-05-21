Естонія стає популярним місцем для переїзду серед європейців

Postimees: Офіційно у Естонії проживає 21,6 тис. громадян ЄС, що більш ніж утричі більше, ніж десять років тому

Якщо раніше громадяни Естонії самі переважно були тими, хто активно переїжджав до Європи, то на сьогодні Естонію як постійне місце для життя обирають все більше людей з інших країн Європейського союзу. Про це пише Postimees із посиланням на слова провідного аналітика Департаменту статистики Естонії Крістяна Еріка Лойка.

Згідно із даними Департаменту статистики Естонії, чотири роки до вступу до ЄС, тобто у 2000 році, згідно з даними перепису населення в Естонії, проживало близько чотирьох тисяч громадян ЄС, частка яких становила 0,3% населення Естонії.

У 2000 році громадяни Латвії (1410), Литви (1100) і Фінляндії (930) становили майже 90% від усіх громадян ЄС, що проживають в Естонії, і лише громадян Швеції та Німеччини налічувалося понад сто осіб. Крім того, в Естонії не мешкали громадяни близько десяти країн ЄС. Цими країнами, серед іншого, були Словаччина, Словенія та Португалія.

«Склад громадян ЄС в Естонії був досить однорідним. Список і послідовність країн дозволяють припустити, що іноземні громадяни ЄС перебували в Естонії насамперед через родинні зв'язки. З більш далеких країн Західної Європи, наприклад, Іспанії, Італії чи Франції, в Естонії проживало десяток людей і, за невеликим винятком, в Естонії не проживало майже нікого з колишніх соціалістичних країн», – зазанчив Лойк.

Через 7,5 роки після вступу до ЄС та 11 років після попереднього перепису населення станом на 2011 рік кількість громадян ЄС в Естонії збільшилася незначно – на 2500 осіб, тобто до 6500 жителів. Найбільше, як і раніше, громадян Латвії, Литви та Фінляндії, проте їхня частка зменшилася до 72%. Крім громадян Німеччини та Швеції, в Естонії також проживали громадяни Франції, Італії, Іспанії, Нідерландів та Польщі.

Якщо взяти до уваги останній перепис населення (31.12.2021) в Естонії проживає 21,6 тис. громадян ЄС, що більш ніж утричі більше, ніж десять років тому. Більшість становлять громадяни Латвії (5000) та Фінляндії (4700), кількість яких за десять років також потроїлася.

Як зазначає Postimees, у ході перепису 2021 року в Естонії було переписано 1 331 824 мешканці, з яких 84,7% були громадянами Естонії, 10,2% – громадянами іноземних держав та 5% – особами без певного громадянства, тобто володарями так званих сірих паспортів. Частка громадян Європейського союзу становила 1,6% від загального населення та 16% від усіх громадян іноземних держав.

До слова, через два роки після початку війни майже 33 тис. українських біженців активно показують себе на ринку праці в Естонії. Переважна більшість – молоді працездатні жінки. Більше половини з них мають вищу освіту. Майже кожна друга має неповнолітніх дітей, пишуть журналісти Delfi.