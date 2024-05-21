Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Естонія стає популярним місцем для переїзду серед європейців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Естонія стає популярним місцем для переїзду серед європейців
Найбільше у Естонії проживає громадян сусідніх Латвії та Фінляндії
фото із відкритих джерел

Postimees: Офіційно у Естонії проживає 21,6 тис. громадян ЄС, що більш ніж утричі більше, ніж десять років тому

Якщо раніше громадяни Естонії самі переважно були тими, хто активно переїжджав до Європи, то на сьогодні Естонію як постійне місце для життя обирають все більше людей з інших країн Європейського союзу. Про це пише Postimees із посиланням на слова провідного аналітика Департаменту статистики Естонії Крістяна Еріка Лойка.

Згідно із даними Департаменту статистики Естонії, чотири роки до вступу до ЄС, тобто у 2000 році, згідно з даними перепису населення в Естонії, проживало близько чотирьох тисяч громадян ЄС, частка яких становила 0,3% населення Естонії. 

У 2000 році громадяни Латвії (1410), Литви (1100) і Фінляндії (930) становили майже 90% від усіх громадян ЄС, що проживають в Естонії, і лише громадян Швеції та Німеччини налічувалося понад сто осіб. Крім того, в Естонії не мешкали громадяни близько десяти країн ЄС. Цими країнами, серед іншого, були Словаччина, Словенія та Португалія.

«Склад громадян ЄС в Естонії був досить однорідним. Список і послідовність країн дозволяють припустити, що іноземні громадяни ЄС перебували в Естонії насамперед через родинні зв'язки. З більш далеких країн Західної Європи, наприклад, Іспанії, Італії чи Франції, в Естонії проживало десяток людей і, за невеликим винятком, в Естонії не проживало майже нікого з колишніх соціалістичних країн», – зазанчив Лойк.

Через 7,5 роки після вступу до ЄС та 11 років після попереднього перепису населення станом на 2011 рік кількість громадян ЄС в Естонії збільшилася незначно – на 2500 осіб, тобто до 6500 жителів. Найбільше, як і раніше, громадян Латвії, Литви та Фінляндії, проте їхня частка зменшилася до 72%. Крім громадян Німеччини та Швеції, в Естонії також проживали громадяни Франції, Італії, Іспанії, Нідерландів та Польщі. 

Якщо взяти до уваги останній перепис населення (31.12.2021) в Естонії проживає 21,6 тис. громадян ЄС, що більш ніж утричі більше, ніж десять років тому. Більшість становлять громадяни Латвії (5000) та Фінляндії (4700), кількість яких за десять років також потроїлася.

Як зазначає Postimees, у ході перепису 2021 року в Естонії було переписано 1 331 824 мешканці, з яких 84,7% були громадянами Естонії, 10,2% – громадянами іноземних держав та 5% – особами без певного громадянства, тобто володарями так званих сірих паспортів. Частка громадян Європейського союзу становила 1,6% від загального населення та 16% від усіх громадян іноземних держав.

До слова, через два роки після початку війни майже 33 тис. українських біженців активно показують себе на ринку праці в Естонії. Переважна більшість – молоді працездатні жінки. Більше половини з них мають вищу освіту. Майже кожна друга має неповнолітніх дітей, пишуть журналісти Delfi. 

Читайте також: По два євро за метр: Естонія пустить із молотка острів у Балтійському морі
Теги: Європа Естонія соціум туризм українці робота перепис населення населення біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Участь і індульгенція у війні
Про різницю між участю і індульгенцією
29 квiтня, 13:01
Якщо у березні українці подарували 444 авто, то у квітні – вже 2 564
Українці масово позбавляються авто після прийняття закону про мобілізацію
23 квiтня, 17:47
«Почайна» є важливим транспортним вузлом для киян, які живуть на Лівому березі
У Києві планують ремонт тунелю між двома станціями метро: чи зупинять рух поїздів
22 квiтня, 15:27
За 2022-2023 рік українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи
Торік кожним десятим новим підприємцем у Польщі став українець
1 травня, 18:48
Люди приносять квіти та свічки до стихійного меморіалу, присвяченого загиблим українцям
Вбивство українців у Німеччині: з'явилися нові деталі (фото)
29 квiтня, 12:07
Прапороносець луганського Євромайдану. Згадаймо Максима Радуша
Прапороносець луганського Євромайдану. Згадаймо Максима Радуша
5 травня, 09:00
Ліна Костенко отримала звання «Почесного громадянина міста Києва»
«Діло наше чисте і святе»: Ліна Костенко дала напутнє слово українцям
8 травня, 18:50
Естонія потенційно готова відправити війська на захід України
Одна з країн ЄС «всерйоз» обговорює можливість відправки військ в Україну
13 травня, 21:04
Коли почалася повномасштабна війна, Вадим Шумада пішов добровольцем на фронт
Бойовий медик, нагороджений медаллю «За врятоване життя». Згадаймо Вадима Шумаду
19 травня, 09:00

Соціум

Росія розпочала навчання із застосування ядерної зброї
Росія розпочала навчання із застосування ядерної зброї
Естонія стає популярним місцем для переїзду серед європейців
Естонія стає популярним місцем для переїзду серед європейців
На Білгородщині після атаки дрона горить склад з пальним (відео)
На Білгородщині після атаки дрона горить склад з пальним (відео)
Вулиці перетворилися на крижані річки: Польщею пронісся буревій з градом (фото, відео)
Вулиці перетворилися на крижані річки: Польщею пронісся буревій з градом (фото, відео)
Американський пропагандист Такер Карлсон запустив шоу на російському телебаченні
Американський пропагандист Такер Карлсон запустив шоу на російському телебаченні
Росія винесла вирок провідному вченому, який вивчав гіперзвук
Росія винесла вирок провідному вченому, який вивчав гіперзвук

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Нардеп пропонує ввести податок на бездітність: зареєстровано законопроєкт (оновлено)
18K
ТЦК втратить каральну функцію? У Раді з’явився несподіваний законопроєкт
17K
Податок на бездітність. Нардеп відкликав законопроєкт через суспільне обурення
13K
НПЗ і аеродроми. Чому плачуть російські «воєнкори»
9821
Олігарх Новинський взяв участь у освяченні російського храму на Кіпрі
8129
Усім народжувати по троє дітей. Нардеп пояснив скандальний законопроєкт

Новини

Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Сьогодні, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua