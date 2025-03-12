Будь-яка угода з Путіним має підкріплюватися надійними гарантіями безпеки – Кая Каллас

Каллас підкреслила, що українці хочуть миру більше за всіх, адже щодня страждають від російських бомбардувань

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що будь-яка мирна угода з Росією має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки для України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на її коментар щодо переговорів між делегаціями України та США в Саудівській Аравії.

«Усі прагнуть міцного миру, який покладе край людським стражданням», – наголосила Каллас.

Вона також зазначила, що Росія повинна нести відповідальність за вчинені злочини, оскільки її війна є колоніальним нападом і несправедливим вторгненням на територію суверенної держави.

Каллас підкреслила, що українці хочуть миру більше за всіх, адже щодня страждають від російських бомбардувань.

«Я погоджуюся з президентом Трампом, що вбивства мають припинитися. Путін може зупинити цю війну – йому достатньо просто припинити бомбардування України», – зазначила Каллас.

Проте, за її словами, останні дні свідчать про зворотне – Росія посилила атаки, що вкотре доводить її небажання миру.

«Будь-яка домовленість із Путіним потребує надійних гарантій безпеки, адже перелік порушених Росією угод не залишає місця для довіри», – додала Каллас.

Вона наголосила, що Європа залишається згуртованою у своїй реакції на російську агресію та підтримці України – 27 країн змогли зберегти єдність, що є надзвичайно важливим.

Також Каллас нагадала, що лідери ЄС вирішили значно збільшити військові витрати, але не для провокування конфлікту, а для його запобігання. Вона підкреслила, що, зміцнюючи власну безпеку, Євросоюз залишається передбачуваним і надійним партнером для ООН.

Нагадаємо, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією.

«Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру», – йдеться у заяві. Також США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що запросив би президента України Володимира Зеленського повернутися в Білий дім. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Так, Трамп заявив, що сподівається, що Росія погодиться на припинення вогню і що США зустрінуться з Росією пізніше у вівторок або в середу. Він також сказав, що запросить Зеленського повернутися в Білий дім.