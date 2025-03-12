Головна Світ Політика
search button user button menu button

Будь-яка угода з Путіним має підкріплюватися надійними гарантіями безпеки – Кая Каллас

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Будь-яка угода з Путіним має підкріплюватися надійними гарантіями безпеки – Кая Каллас
Каллас: Усі прагнуть міцного миру, який покладе край людським стражданням
фото: Верховна Рада/сайт

Каллас підкреслила, що українці хочуть миру більше за всіх, адже щодня страждають від російських бомбардувань

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що будь-яка мирна угода з Росією має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки для України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на її коментар щодо переговорів між делегаціями України та США в Саудівській Аравії.

«Усі прагнуть міцного миру, який покладе край людським стражданням», – наголосила Каллас.

Вона також зазначила, що Росія повинна нести відповідальність за вчинені злочини, оскільки її війна є колоніальним нападом і несправедливим вторгненням на територію суверенної держави.

Каллас підкреслила, що українці хочуть миру більше за всіх, адже щодня страждають від російських бомбардувань.

«Я погоджуюся з президентом Трампом, що вбивства мають припинитися. Путін може зупинити цю війну – йому достатньо просто припинити бомбардування України», – зазначила Каллас.

Проте, за її словами, останні дні свідчать про зворотне – Росія посилила атаки, що вкотре доводить її небажання миру.

«Будь-яка домовленість із Путіним потребує надійних гарантій безпеки, адже перелік порушених Росією угод не залишає місця для довіри», – додала Каллас.

Вона наголосила, що Європа залишається згуртованою у своїй реакції на російську агресію та підтримці України – 27 країн змогли зберегти єдність, що є надзвичайно важливим.

Також Каллас нагадала, що лідери ЄС вирішили значно збільшити військові витрати, але не для провокування конфлікту, а для його запобігання. Вона підкреслила, що, зміцнюючи власну безпеку, Євросоюз залишається передбачуваним і надійним партнером для ООН.

Нагадаємо, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією.

«Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру», – йдеться у заяві. Також США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що запросив би президента України Володимира Зеленського повернутися в Білий дім. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Так, Трамп заявив, що сподівається, що Росія погодиться на припинення вогню і що США зустрінуться з Росією пізніше у вівторок або в середу. Він також сказав, що запросить Зеленського повернутися в Білий дім.

Теги: Кая Каллас Україна бомбардування військові українці Європа путін війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хмара у Раді, 1994 рік
Степан Хмара. Його остання сльоза
21 лютого, 09:12
Очільник ХДС Фрідріх Мерц виступає з першою промовою перед прихильниками після виборів до Бундестагу. Берлін, Німеччина, 23 лютого 2025 року
Нова коаліція у Німеччині: чого чекати Україні?
27 лютого, 17:26
Україна втратила два найбільших меткомбінати і понад 40% виробництва сталі через окупацію Маріуполя
За п'ять років українські виробники сталі заплатили до бюджетів 190 млрд грн – дослідження
12 лютого, 12:27
Орбан: європейські посадовці обмежуються нікчемними заявами
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан висміяв вимогу ЄС та України брати участь у мирних перемовинах
14 лютого, 02:23
Командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, Директор Центрального Розвідувального Управління США у 2011-12 роках Генерал Девід Петреус
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24
Грибова внесли до Книги рекордів України через те, що його афоризм згадувався за три роки лише в Національному телемарафоні 28 млн разів
Автор фрази про русскій воєнний корабль: Загалом я нематюклива людина
26 лютого, 13:03
Зустріч Зеленського, Трампа і Венса у Білому домі 28 лютого
«Зрушень немає»: Білий дім заперечив інформацію про підписання угоди щодо надр
5 березня, 00:22
Трамп заявив, що отримав листа від Зеленського
Звернення Трампа до Конгресу: всі згадки про Україну та Росію
5 березня, 08:24
Трамп знову заявив про $350 мільярдів, які США нібито виділили на допомогу Україні
Трамп розкритикував Зеленського та назвав його невдячним
9 березня, 18:36

Політика

Будь-яка угода з Путіним має підкріплюватися надійними гарантіями безпеки – Кая Каллас
Будь-яка угода з Путіним має підкріплюватися надійними гарантіями безпеки – Кая Каллас
У Саудівській Аравії не обговорювалася відставка Зеленського – Fox News
У Саудівській Аравії не обговорювалася відставка Зеленського – Fox News
Суд остаточно заборонив Джорджеску балотуватись у президенти Румунії
Суд остаточно заборонив Джорджеску балотуватись у президенти Румунії
Трамп не скасовуватиме мита для Австралії
Трамп не скасовуватиме мита для Австралії
Трамп вирішив не вводити 50% мита на сталь і алюміній з Канади
Трамп вирішив не вводити 50% мита на сталь і алюміній з Канади
Стармер і Макрон прокоментували переговори України та США
Стармер і Макрон прокоментували переговори України та США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 березня: ситуація на фронті
75K
У провінції Канади повністю заблоковано постачання торгового гіганта США
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 березня 2025
58K
Угорський депутат, який зірвав виступ Орбана, за день назбирав гроші на штраф
13K
Перемовини в Саудівській Аравії. Польський прем'єр звернувся до України та США
13K
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
Вчора, 20:58
Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Вчора, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
10 березня, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
10 березня, 03:23

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua