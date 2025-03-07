«Однозначно цікавий інструмент». Директор з інвестицій фінансової компанії пояснив, куди вкладати кошти

Експерт назвав актив, у який вигідно вкладати гроші

В умовах нестабільності та високої інфляції земля стає одним із найперспективніших активів для інвестування. Вкладення у землю не лише захищають від девальвації гривні, а й компенсують інфляційні ризики у валюті. Про це зауважив директор з інвестицій, голова офісу R&D інвестиційно-банківської компанії Capital Times Артем Щербина в інтерв'ю Delo.ua, інформує «Главком».

«Актив, який зараз набирає популярності, – земля. За розрахунками, вкладення в землю як мінімум перекривають девальвацію гривні. Плюс – перекривають інфляцію у валюті. Наприклад, для українських військових, які заробляють кошти у гривні, вкладення у землю – однозначно цікавий інструмент. З іншого боку, наприклад, для топменеджерів великих корпорацій, які часто отримують зарплати, прив’язані до іноземної валюти, земля вже не виглядає настільки цікавим інвестиційним інструментом», – зауважив директор з інвестицій.

Фахівець вважає, що інвестиції в землю «вистрелять» після війни: «Що може «вистрелити» після війни? Теоретично це може бути та ж таки земля. Наразі маємо ситуацію, коли українська земля порівняно з іншими країнами Європи на порядок дешевша. Тож потенційно земля може значно вирости в ціні».

Артем Щербина додав, що інвестиції в облігації внутрішніх державних позик також залишаються найкращим інструментом за співвідношенням ризику і дохідності.

Нагадаємо, у 2024 році українці у 1,5 раза частіше купували землю, аніж житло. 60% усіх договорів щодо купівлі-продажу нерухомості укладено припали на земельні ділянки. Торік нотаріуси провели 452 тис. договорів купівлі-продажу нерухомості. Це на 12% більше, ніж у 2023 році, проте все ще на 28% менше, ніж до повномасштабного вторгнення РФ.