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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Викривач корупціонерів Мустафа Найєм. Історія з однією загадкою

glavcom.ua
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Ексголова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури
фото з відкритих джерел

Викривач корупції має право на отримання 10% від розміру предмета корупційного злочину

Це майже історія про колобка, який і від баби утік, і від діда...

Журналіст-розслідувач Віталій Тараненко вивчив фінальне судове рішення щодо нардепа Одарченка, якого в НАБУ здав Мустафа Найєм.

Якщо вірити матеріалам справи, хронології ключових подій, Одарченко зі своїми хабарями попався чисто випадково, бо НАБУ насправді вело не Одарченка, а... самого Найєма.

Коли Одарченко прийшов з пропозицією, на той момент главу Держвідновлення вже системно «писали». Сторона захисту звернула увагу на деталь: саме Найєм пропонував Одарченку вести бесіди поза межами робочого кабінету. Це, на переконання адвокатів, означало, що топпосадовець підозрював, що за ним є «хвіст».

Поки ж «жадібний» Одарченко торгувався за розмір «відкату» і лишав сліди, глава Держвідновлення зумів собі заробити статус викривача корупціонерів, за що держава ще й платить достойні суми. Викривач корупції має право на отримання 10% від розміру предмета корупційного злочину. Одарченку, хто не в курсі, вже впаяли 8 років.

Між іншим, адвокати іншого нардепа Сергія Лабазюка раніше також бідкалися: мовляв, Мустафа Найєм «залучає осіб для вчинення злочину; ставить вимоги про те, хто повинен з ним спілкуватися з метою досягнення цілей»))).

Лабазюка, нагадаємо, теж здав Найєм. Нардеп передав посадовцю $150 тис. у китайській шкатулці.

Виникає логічне питання, з якого ж  приводу НАБУ «вело» самого Найєма?

«Главком» з'ясував: антикорупційний орган засекретив цю інформацію, посилаючись на те, що «передчасне і неконтрольоване розголошення відомостей досудового розслідування може не тільки вплинути на його перебіг, завадити повноті та об’єктивності встановлення обставин кримінального правопорушення, а й завдати шкоди інтересам потерпілого, підозрюваного та іншим учасникам кримінального провадження».

То чи може бути викривач корупціонерів бути ще й корупціонером? І чи виплатять винагороду викривачу, якщо він сам виявиться корупціонером? Ось у чім питання.

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Теги: Мустафа Найєм кримінал депутат корупція в Україні хабар розслідування

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