У Бучі водій порушив правила та збив велосипедиста

За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування

У Бучі водій виїхав на зустрічну смугу та збив велосипедиста. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

Як зазначається, вчора, 28 жовтня, близько 18 години до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну подію в місті Буча.

«62-річний водій автомобіля ВАЗ, рухаючись на одній із вулиць, не врахувавши дорожньої обстановки, виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок чого, здійснив наїзд на велосипедиста – 27-річного чоловіка, який рухався в зустрічному напрямку», – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що потерпілого з отриманими травмами доставили до лікарні. За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці затримали водія «Мерседеса», який у нетверезому стані скоїв ДТП. Аварія сталася 28 жовтня на Великій кільцевій дорозі у Оболонському районі. Нетверезий водій позашляховика скоїв наїзд на автомобіль «Сітроен», який їхав попереду та зупинився перед перехрестям на червоний сигнал світлофора.

Раніше у місті Вишневе, що на Київщині, сталася смертельна аварія. Водій вантажівки не встиг загальмувати біля пішохідного переходу і збив чоловіка. Від отриманих травм пішохід загинув на місці.