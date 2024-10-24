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Росія посилює ворожу активність у Фінляндії – Reuters

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Фінляндія стикається з підозрілими актами саботажу РФ

Фінляндія стикається з підозрілими актами саботажу та дезорганізації, а Росія здійснює масштабні операції впливу проти цієї країни та інших європейських держав.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Фінляндії Лулу Ранне, інформує Reuters.

Вона зазначила, що НАТО і західні спецслужби, включно з фінськими, попереджають про зростання кількості ворожих дій з боку Росії в євроатлантичному регіоні – від регулярних кібератак до підпалів.

«Ми стикаємося зі збоями, саботажем, пошкодженнями та штучно створеною міграцією, що викликає загальну невпевненість і сплутаність між правдою і дезінформацією» – сказала Ранне журналістам.

Вона додала, що триває розслідування багатьох інцидентів.

«На основі інформації, отриманої від цивільної та військової розвідки, є чіткі ознаки, що вказують на Росію. Зараз саме Росія є головним учасником, який веде широкомасштабні операції впливу проти нас» – зазначила міністр.

Ранне також підкреслила, що цей зв'язок найбільш помітний у порушеннях GPS-зв'язку, які Фінляндія фіксувала в морських та повітряних пересуваннях.

Однак у Службі безпеки та розвідки Фінляндії (Supo) відзначають, що деякі інциденти можуть бути випадками вандалізму і не обов’язково пов'язані з діями іноземних держав, а викликані підвищеною увагою громадян до подібних випадків.

До слова, «Час зайнятися питанням»: голова Міноборони Франції прокоментував розміщення сил в Україні. 

Нагадаємо, Фінляндія готується до ймовірної війни: для громадян випустять довідник. 

Варто відзначити, влада Фінляндії планує до кінця 2026 року збудувати на кордоні з РФ 200 км стаціонарних загороджень. 

 

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Теги: росія міністр Міноборони Фінляндія розслідування влада

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