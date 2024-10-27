Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Виплата пенсій з інвалідності. Міністерка пояснила, чи вплине на це реформа МСЕК

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Виплата пенсій з інвалідності. Міністерка пояснила, чи вплине на це реформа МСЕК
Міністр наголосила, що українці, яким було призначено пенсію з інвалідності на законних підставах, продовжать її отримувати
фото: Facebook / Оксана Жолнович

Посадовиця: Реформа покликана посилити підтримку тих, хто отримав травмування чи шкоду здоровʼю

Реформа медико-соціальних експертних комісій не вплине на соціальні виплати: пенсії з інвалідності продовжать нараховувати. Про це повідомляє міністерка соціальної політики Оксана Жолнович у Facebook.

За її словами, у соцмережах почали ширити некоректну інформацію щодо реформи МСЕК та системи соціальної підтримки осіб, які отримали інвалідність.

Міністерка наголосила, що українці, яким було призначено пенсію з інвалідності на законних підставах, продовжать її отримувати.

«Всі громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності, – будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено», – заявила Жолнович.

Посадовиця додала, що реформа покликана посилити підтримку тих, хто отримав травмування чи шкоду здоровʼю, пришвидшити надання такої підтримки, зменшити бюрократію, а також зробити систему підтримки під час та після хвороби чи травмування зрозумілою, простою і зручною для громадян.

Нагадаємо, на виконання рішень Ради національної безпеки і оборони та президента України Володимира Зеленського уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.  Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

До слова, у Рівненській області замінили керівників семи медико-соціальних експертних комісій. Цього передував корупційний скандал

Читайте також:

Теги: реформа міністр корупція в Україні українці скандал Facebook президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Хмельниччині ДБР викрило керівницю МСЕК та її сина – керівника облуправління пенсійного фонду на незаконному збагачені на мільйони доларів
В Україні досі існує феодалізм. Чи можна це виправити?
5 жовтня, 17:55
«Позиція МОЗ: винні пацієнти, які «їдять» антибіотики без санкції лікарів»
Звідки взялася стійкість до антибіотиків в українців? Мікробіологиня вщент рознесла пояснення МОЗ
30 вересня, 13:23
28 вересня Росія вдарила по лікарні у Сумах
На Сумщині 29 та 30 вересня оголошено днями жалоби
28 вересня, 14:36
Випав сніг – справжня зима прийде на початку листопада
7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 жовтня, 00:05
Наразі фігурантка затримана за підозрою у незаконному збагаченні
ДБР виявило у депутатки Хмельницької міської ради незадекларовані $1,5 млн
9 жовтня, 10:20
Підвищення податків, візит Зеленського до Франції та Британії. Головне за 10 жовтня
Підвищення податків, візит Зеленського до Франції та Британії. Головне за 10 жовтня
10 жовтня, 21:00
Усім планом разом з цими додатками на сьогодні вже ознайомлені ключові союзники: США, Британія, Франція, Італія та Німеччина.
План перемоги. Що представить Зеленський у Верховній Раді: стали відомі перші деталі
15 жовтня, 21:31
Службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише представників обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури
«Інвалідність» для 50 прокурорів Хмельниччини. Генпрокуратора починає розслідування
16 жовтня, 17:16
20 жовтня у Молдові проходять вибори
Вибори у Молдові: скільки наразі виборців проголосувало
20 жовтня, 09:27

Суспільство

Виплата пенсій з інвалідності. Міністерка пояснила, чи вплине на це реформа МСЕК
Виплата пенсій з інвалідності. Міністерка пояснила, чи вплине на це реформа МСЕК
Повернувся з-за кордону і став на захист України. Згадаймо Олега Буякіна
Повернувся з-за кордону і став на захист України. Згадаймо Олега Буякіна
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
День української писемності та мови: історія, традиції свята та привітання
День української писемності та мови: історія, традиції свята та привітання
Україна перейшла на зимовий час
Україна перейшла на зимовий час
На Закарпатті ухилянти на ходу заскакували в потяг, щоб втекти з України
На Закарпатті ухилянти на ходу заскакували в потяг, щоб втекти з України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
92-річна жителька Суджі звернулася до родичів у Києві
112K
Литва натякнула генсеку ООН, що треба зробити після гостин у Росії
85K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
35K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2024
26K
Відомий музикант став татусем двійнят

Новини

Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше трьох годин
Сьогодні, 02:25
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росія масово атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі та поранені: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua