Виплата пенсій з інвалідності. Міністерка пояснила, чи вплине на це реформа МСЕК

Міністр наголосила, що українці, яким було призначено пенсію з інвалідності на законних підставах, продовжать її отримувати

Посадовиця: Реформа покликана посилити підтримку тих, хто отримав травмування чи шкоду здоровʼю

Реформа медико-соціальних експертних комісій не вплине на соціальні виплати: пенсії з інвалідності продовжать нараховувати. Про це повідомляє міністерка соціальної політики Оксана Жолнович у Facebook.

За її словами, у соцмережах почали ширити некоректну інформацію щодо реформи МСЕК та системи соціальної підтримки осіб, які отримали інвалідність.

Міністерка наголосила, що українці, яким було призначено пенсію з інвалідності на законних підставах, продовжать її отримувати.

«Всі громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності, – будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено», – заявила Жолнович.

Посадовиця додала, що реформа покликана посилити підтримку тих, хто отримав травмування чи шкоду здоровʼю, пришвидшити надання такої підтримки, зменшити бюрократію, а також зробити систему підтримки під час та після хвороби чи травмування зрозумілою, простою і зручною для громадян.

Нагадаємо, на виконання рішень Ради національної безпеки і оборони та президента України Володимира Зеленського уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

До слова, у Рівненській області замінили керівників семи медико-соціальних експертних комісій. Цього передував корупційний скандал.