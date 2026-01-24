Іспанія відмовилася розглядати справу щодо ймовірних сексуальних злочинів Хуліо Іглесіаса

Кримінальне переслідування за цими звинуваченнями все ще може бути ініційоване в інших країнах

Іспанські прокурори припинили попереднє розслідування щодо відомого 82-річного співака Хуліо Іглесіаса, дійшовши висновку, що суди країни не мають юрисдикції для розгляду цієї справи. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Йдеться про скаргу, подану 5 січня правозахисною організацією Women’s Link Worldwide від імені двох жінок. Вони стверджували, що працювали в резиденціях Іглесіаса в Карибському регіоні протягом десяти місяців у 2021 році. Заява ґрунтувалася на журналістських розслідуваннях американського телеканалу Univision та іспанського видання elDiario.es.

Звинувачення включали торгівлю людьми з метою примусової праці, утримання в підневільному стані, сексуальне насильство та порушення трудових прав.

У прокуратурі зазначили, що ймовірні злочини нібито були скоєні за межами Іспанії, а саме в Домініканській Республіці та на Багамах. Крім того, заявниці не є громадянками Іспанії й не проживають на її території. За таких умов, відповідно до практики Верховного суду, принцип універсальної юрисдикції не може бути застосований.

Водночас іспанські прокурори наголосили, що кримінальне переслідування за цими звинуваченнями все ще може бути ініційоване в країнах, де, за твердженнями заявниць, відбувалися події.

Нагадаємо, легенда світової сцени, 82-річний іспанський співак Хуліо Іглесіас, опинився в центрі безпрецедентного скандалу. Дві колишні співробітниці звинуватили артиста в насильстві, незаконному утриманні та примусовій праці. Іглесіас офіційно заперечив такі обвинувачення.

Скандал миттєво набув політичної ваги. Представники лівого уряду Іспанії виступили на боці жінок, вимагаючи ретельного розслідування. Натомість лідер консервативної опозиції Альберто Нуньєс Фейхоо, який є особистим другом співака, закликав «не спекулювати».

Сам Хуліо Іглесіас, який продав понад 300 млн платівок за свою кар'єру, запевняє, що завжди поважав жінок.