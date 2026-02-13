Спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію

МОК дискваліфікував скелетоніста через його шолом зі зображеннями вбитих Росією українських спортсменів

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який було подано проти Міжнародного олімпійського комітета (МОК) у справі спортсмена про його дискваліфікацію зі змагань на Олімпійських іграх. Про це пише «Главком» із посиланням на «Суспільне Спорт».

Про відхилення позову українця проти МОК повідомили у рішенні суду. Як відомо, слухання суду у справі Гераскевича тривало дві години. Рішення відхилити позов Гераскевича проти МОК прийняла арбітриня з Німеччини Аннетт Ромба. «Ми підтверджуємо, що свобода самовираження дозволена на Олімпіаді, але не в місці змагань. Суддя послухала аргументи обох сторін та ухвалила рішення, згідно гайдлайнів МОК», – заявив генеральний секретар CAS Меттью Рід.

МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів». Також суддя арбітражного суду визнала «розумною та пропорційною» пропозицію МОК, щоб Владислав Гераскевич одягнув пам’ятний шолом саме під час тренувальних заїздів, а не на самих змаганнях.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Після цього українська сторона розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича. Адвокат Євген Пронін направив заяву до Спортивного арбітражного суду (CAS), аби повернути атлету право на участь в Олімпійських іграх-2026.

Також повідомлялося, що Владислав Гераскевич дав перший коментар після виходу із зали суду CAS, де відбувалося слухання його справи про дискваліфікацію з Олімпійських ігор. Гераскевич зізнався, що «радий» тому, як минуло слухання, а також окремо наголосив, що не збирається повертатися у Кортіну після його завершення розгляду справи.