Головна Країна Культура
search button user button menu button

Руслана порушила правила нацвідбору Євробачення? «Суспільне» зробило заяву

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Руслана порушила правила нацвідбору Євробачення? «Суспільне» зробило заяву
фото: «Суспільне»

Мовник вважає, що артистка не порушила правила Нацвідбору

Суддя Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2026» Руслана під час прямого ефіру, який відбувся 7 лютого, закликала голосувати за свою фаворитку Leléka. Це спричинило скандал, оскільки, згідно з правилами конкурсу, журі має лишатися неупередженим. Сьогодні, 8 лютого, «Суспільне» вперше прокоментувало інцидент, пише «Главком».

У заяві мовника сказано, що під час фіналу Національного відбору на «Євробачення» журі діляться враженнями про виступи артистів. Мовник вважає, що дії Руслани не порушують правил, а її коментар є особистою позицією.

«Після завершення виступів члени журі проводять закрите обговорення та індивідуально виставляють бали учасникам, за сумою яких і формується остаточний результат голосування журі. Ми вдячні кожному члену журі за оцінювання учасників Нацвідбору, залучення в конкурсний відбір і експертні коментарі», – написали представники «Суспільного».

Нагадаємо, переможцем Національного відбору на цьогорічний пісенний конкурс стала Leléka. 

До слова, співачка Jerry Heil, яка є учасницею цьогорічного Нацвідбору на «Євробачення-2026», розкритикувала організаторів конкурсу. Виконавиця, яка змагалася за перемогу з піснею Catharticus, заявила, що її номер не був повноцінним. Артистка поділилась, що в записі виступу мали показати спеціальні прилади, які ламались, іскрились та створювали ефект колапсу. Проте у фінальній версії запису цього не буде.

Як відомо, Україна виступить у другій половині другого півфіналу Євробачення, який пройде 14 травня. 

Читайте також:

Теги: Євробачення скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після сімейного скандалу син Бекхемів перекрив татуювання з написом «тато»
Після сімейного скандалу син Бекхемів перекрив татуювання з написом «тато»
Сьогодні, 06:29
Кейтлан Коллінз із CNN (у центрі) задає питання президенту Дональду Трампу в Овальному кабінеті в листопаді
Трамп напав на журналістку через запитання про справу Епштейна
4 лютого, 07:42
Хто насправді почав демонтаж Заходу
Від Криму до Brexit: хроніка атаки на Захід
3 лютого, 13:35
Міністерство юстиції офіційно заявило, що твердження щодо Трампа не мають підтверджень
Файли Епштейна і Трамп: Мін’юст заявив про відсутність підстав для розслідування
2 лютого, 03:29
Нєвєдров народився у РФ, але отримав громадянство Вірменії у 2021 році
Вірменський футзаліст обматюкав Україну після гри Євро-2026
23 сiчня, 09:35
Київський природничо-науковий ліцей № 145 опинився у центрв скандалу через використання творчості Пушкіна
Урок української літератури з Пушкіним: у ліцеї спалахнув скандал між учнем та педагогом
22 сiчня, 10:24
Valeriya Force запідозрили у співпраці з росіянином
Фіналістка Нацвідбору на Євробачення потрапила у скандал через співпрацю з росіянином
16 сiчня, 20:38
Співак виступить разом з іншими конкурсантами у фіналі Нацвідбору 7 лютого
Нацвідбір на Євробачення-2026: стало відоме імʼя десятого фіналіста
13 сiчня, 11:04
Bambie Thug також відома своєю підтримкою Палестини та Гази
Зірка Євробачення-2024 заявила, що готова виступити в Росії
8 сiчня, 19:47

Культура

Руслана порушила правила нацвідбору Євробачення? «Суспільне» зробило заяву
Руслана порушила правила нацвідбору Євробачення? «Суспільне» зробило заяву
Мстислав Чернов вдруге здобув премію Гільдії режисерів США
Мстислав Чернов вдруге здобув премію Гільдії режисерів США
Віддала сцені понад 57 років. Театр Франка повідомив про смерть заслуженої артистки
Віддала сцені понад 57 років. Театр Франка повідомив про смерть заслуженої артистки
Нацвідбір на Євробачення – пряма трансляція
Нацвідбір на Євробачення – пряма трансляція
В окупованому Маріуполі вціліла частина мозаїки «Боривітер»: яка вона нині
В окупованому Маріуполі вціліла частина мозаїки «Боривітер»: яка вона нині
Ще три місяці в Європі! Артисти, які гастролювали з «Лебединим озером», поставили ультиматум Національній опері
Ще три місяці в Європі! Артисти, які гастролювали з «Лебединим озером», поставили ультиматум Національній опері

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Вчора, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua