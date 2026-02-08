Руслана порушила правила нацвідбору Євробачення? «Суспільне» зробило заяву

Мовник вважає, що артистка не порушила правила Нацвідбору

Суддя Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2026» Руслана під час прямого ефіру, який відбувся 7 лютого, закликала голосувати за свою фаворитку Leléka. Це спричинило скандал, оскільки, згідно з правилами конкурсу, журі має лишатися неупередженим. Сьогодні, 8 лютого, «Суспільне» вперше прокоментувало інцидент, пише «Главком».

У заяві мовника сказано, що під час фіналу Національного відбору на «Євробачення» журі діляться враженнями про виступи артистів. Мовник вважає, що дії Руслани не порушують правил, а її коментар є особистою позицією.

«Після завершення виступів члени журі проводять закрите обговорення та індивідуально виставляють бали учасникам, за сумою яких і формується остаточний результат голосування журі. Ми вдячні кожному члену журі за оцінювання учасників Нацвідбору, залучення в конкурсний відбір і експертні коментарі», – написали представники «Суспільного».

Нагадаємо, переможцем Національного відбору на цьогорічний пісенний конкурс стала Leléka.

До слова, співачка Jerry Heil, яка є учасницею цьогорічного Нацвідбору на «Євробачення-2026», розкритикувала організаторів конкурсу. Виконавиця, яка змагалася за перемогу з піснею Catharticus, заявила, що її номер не був повноцінним. Артистка поділилась, що в записі виступу мали показати спеціальні прилади, які ламались, іскрились та створювали ефект колапсу. Проте у фінальній версії запису цього не буде.

Як відомо, Україна виступить у другій половині другого півфіналу Євробачення, який пройде 14 травня.