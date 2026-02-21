Головна Спорт Новини
В Україні молитимуться з шоломом Гераскевича? Пропагандистка Латиніна поширила новий фейк

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
В Україні молитимуться з шоломом Гераскевича? Пропагандистка Латиніна поширила новий фейк
Латиніна в Х зробила репост з іншого пропагандистського профіля

Владислав Гераскевич у коментарі «Главкому» зазначив, що вперше чує про якесь «освячення» його шолома

Одіозна російська пропагандистка Юлії Латиніна у соцмережі Х поширила фейкову інформацію – нібито в одному з львівських храмів будуть молотися з «шоломом пам'яті» Владислава Гераскевича. Про це повідомляє «Главком».

Латиніна в Х зробила репост з іншого пропагандистського профіля.

«Браття і сестри!

26 лютого 2026 року до храму прибуде Шолом Памʼяті. Шолом буде освячений митрополитом львівським Макарієм.

Після офіційної частини ви зможете доторкнутися до шолома, зробити фото та помолитися з ним», – саме такий текст був розміщений на фото, який поширила пропагандистка.

В Україні молитимуться з шоломом Гераскевича? Пропагандистка Латиніна поширила новий фейк фото 1

Варто зазначити, що на всіх офіційних ресурсах ПЦУ відсутня будь-яка інформація про можливе «освячення» «шолома пам'яті» митрополитом Львівським Макарієм.

Владислав Гераскевич у коментарі «Главкому» зазначив, що вперше чує про якесь «освячення» його шолома.

«Латиніна навіжена», – зазначив скелетоніст.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію. МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів». 

Теги: фейк Владислав Гераскевич пропаганда спорт

