В Україні молитимуться з шоломом Гераскевича? Пропагандистка Латиніна поширила новий фейк
Владислав Гераскевич у коментарі «Главкому» зазначив, що вперше чує про якесь «освячення» його шолома
Одіозна російська пропагандистка Юлії Латиніна у соцмережі Х поширила фейкову інформацію – нібито в одному з львівських храмів будуть молотися з «шоломом пам'яті» Владислава Гераскевича. Про це повідомляє «Главком».
Латиніна в Х зробила репост з іншого пропагандистського профіля.
«Браття і сестри!
26 лютого 2026 року до храму прибуде Шолом Памʼяті. Шолом буде освячений митрополитом львівським Макарієм.
Після офіційної частини ви зможете доторкнутися до шолома, зробити фото та помолитися з ним», – саме такий текст був розміщений на фото, який поширила пропагандистка.
Варто зазначити, що на всіх офіційних ресурсах ПЦУ відсутня будь-яка інформація про можливе «освячення» «шолома пам'яті» митрополитом Львівським Макарієм.
Владислав Гераскевич у коментарі «Главкому» зазначив, що вперше чує про якесь «освячення» його шолома.
«Латиніна навіжена», – зазначив скелетоніст.
Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.
Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію. МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів».
Коментарі — 0