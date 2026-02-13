Головна Скотч Шоу-біз
Голлівудський актор Бен Стіллер висловив підтримку Владиславу Гераскевичу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Зірка Голлівуду зробив репост допису Владислава Гераскевича
колаж: glavcom.ua

Актор підтримав Україну на початку повномасштабного вторгнення

Американський актор та кінопродюсер Бен Стіллер, відомий за ролями у фільмах «Знайомство з батьками», «Ніч у музеї» та «Дівчина моїх кошмарів» тощо, підтримав українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Актор прокоментував допис українця в соцмережі Х. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар актора.

60-річна зірка Голлівуду зробив репост допису Владислава Гераскевича у соцмережі Х та прокоментував вчинок українця, підтримавши його.

Зокрема український спортсмен висловив вдячність всім за підтримку. «Я хочу подякувати всім за підтримку, яку ми отримуємо. Її дійсно неймовірно багато. Для мене жертва людей, зображених на шоломі, означає більше, ніж будь-яка медаль, адже вони віддали найдорожче, що мали. І я хочу висловити їм свою повагу», – написав Гераскевич.

До цього допису Бен Стіллер додав свій коментар. «Велика повага до цього чоловіка». Також до слів з підтримкою Гераскевича, актор додав емодзі з прапором України.

Бен Стіллер висловив підтримку Владиславу Гераскевичу
Бен Стіллер висловив підтримку Владиславу Гераскевичу
фото: скриншот із соцмережі Х

Що відомо про позицію Бена Стіллера стосовно війни в Україні

Бен Стіллер відвідував Україну під час повномаштабного вторгнення
Бен Стіллер відвідував Україну під час повномаштабного вторгнення
фото: Іnstagram.com

Бен Стіллер публічно заявив про свою підтримку Україні у війні з Росією ще з початку повномасштабного вторгнення. Актор приїжджав до України, кінорежисер відвідав Львів та Київську область. Після свого візиту Бен Стіллер заявив, що він був шокований руйнуваннями, які Росія заподіяла Україні.

До слова, у Львові підтримали українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували на Олімпійських іграх. У центрі міста з’явився банер із фото спортсмена та написами. Банер з фото Владислава Гераскевича виісили на фасаді будівлі львівської Ратуші. На світлині скелетоніст зображений під час тренувань на Олімпійських іграх 2026 у шоломі пам’яті, через який його дискваліфікували зі змагань.

Також «Укрпошта» презентувала новий благодійний випуск, присвячений лідеру української збірної зі скелетону Владиславу Гераскевичу. Марка під назвою «Коли ти з Україною – ти перемагаєш!» стала символом підтримки атлета після його резонансного відсторонення від Зимових Олімпійських ігор–2026.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

