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    У «Дії» можуть з’явитися важливі освітні документи. Що задумали в Раді?

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    Фунціонал застосунку «Дія» розширюється 

    У Раді вивчається можливість видачі дипломів і атестатів в «Дії»

    У зв’язку розв’язаною Росією війною проти України атестати та дипломи можуть видаватися в застосунку «Дія». Таке припущення зробив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в інтерв’ю «Українським новинам».

    «Дипломи та атестати можуть бути в базі єдиної державної електронної бази з питань освіти. Теоретично існує можливість видачі дипломів і атестатів в «Дії», і тоді буде набагато простіше тим, хто знаходиться за кордоном і в інших містах. Вони отримали в «Дії» атестат чи диплом, які узаконені, приходять в університет в іншій країні, де можуть сміливо його показати. Це все ж буде в базі, чому б і ні. Теоретично цей момент можливий, але тільки питання в можливості його реалізації», - сказав Бабак.

    Він розповів, що наразі опрацьовується технічна складова запровадження такої новації. За словами політика, для цього необхідно вносити певні зміни в низку чинних законодавчих актів.

    Нагадаємо, з 14 березня в більшості областей України після вимушених канікул відновився освітній процес.

    У школах та вишах Києва з 28 березня відновлюється освітній процес. Він буде проходити дистанційно.

    За останніми даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти пошкодили понад 730 навчальних закладів.

    Міносвіти ухвалило рішення, що зовнішнє незалежне оцінювання, державна підсумкова атестація, єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) у 2022 році скасовані.

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    Теги: росія окупанти освіта війна Україна окупація #stoprussia
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    У «Дії» можуть з’явитися важливі освітні документи. Що задумали в Раді?