У «Дії» можуть з’явитися важливі освітні документи. Що задумали в Раді?

У Раді вивчається можливість видачі дипломів і атестатів в «Дії»

У зв’язку розв’язаною Росією війною проти України атестати та дипломи можуть видаватися в застосунку «Дія». Таке припущення зробив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в інтерв’ю «Українським новинам».

«Дипломи та атестати можуть бути в базі єдиної державної електронної бази з питань освіти. Теоретично існує можливість видачі дипломів і атестатів в «Дії», і тоді буде набагато простіше тим, хто знаходиться за кордоном і в інших містах. Вони отримали в «Дії» атестат чи диплом, які узаконені, приходять в університет в іншій країні, де можуть сміливо його показати. Це все ж буде в базі, чому б і ні. Теоретично цей момент можливий, але тільки питання в можливості його реалізації», - сказав Бабак.

Він розповів, що наразі опрацьовується технічна складова запровадження такої новації. За словами політика, для цього необхідно вносити певні зміни в низку чинних законодавчих актів.

Нагадаємо, з 14 березня в більшості областей України після вимушених канікул відновився освітній процес.

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