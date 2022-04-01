$10 тис. за втікача. На Одещині викрито канал переправлення чоловіків через кордон

Зловмисники працювали під виглядом представників добровольчих формувань

Чотирьох організаторів, які під виглядом добровольців територіальної оборони намагалися переправити осіб через кордон, затримали прикордонники на ділянці Білгород-Дністровського загону. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Реалізовуючи свої протиправні наміри, зловмисники завчасно підготували два автомобілі з розпізнавальними знаками та уніформу для чоловіків, які планували тікати до Молдови.

У такий спосіб організатори сподівалися, що під час зупинки транспортних засобів у прикордонників не виникнуть питання, адже перед ними «реальні» представники добровольчих формувань. Однак не вдалося. Правоохоронці одразу викрили злочинну схему чоловіків у фальшивій формі.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Замість зароблених коштів у розмірі $10 тис. з кожного утікача, учасникам організованої групи загрожує покарання - до 9 років позбавлення волі.

На решту чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації та незаконно перетнути кордон, складено протоколи про адмінправопорушення.

Нагадаємо, в кінці березня Кабінет міністрів вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Зміни стосуються осіб з інвалідністю та їх супроводжуючих.

Міністерство інфраструктури України вже розширює список тих чоловіків призовного віку, що можуть виїхати за межі країни.